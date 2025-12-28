باشگاه خبرنگاران جوان - «عبدالواحد ابوراس» سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات یمن گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

سرپرست وزارت امور خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن با اشاره به تحولات اخیر در جنوب این کشور، گزارشی از آخرین وضعیت ارائه و تاکید کرد این اقدامات که از سوی دشمنان یمن و منطقه با هدف ناامن‌سازی بیشتر منطقه طراحی شده است، باعث پیچیده‌شدن بیشتر وضعیت موجود می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز ضمن تمجید از حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت آنها در برابر تعرضات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ تمامیت و یکپارچگی سرزمینی این کشور تاکید کرد و از همه احزاب و گروه‌های یمنی خواست با گفت‌و‌گو و تعامل با یکدیگر، مانع از تحقق توطئه دشمنان منطقه برای تضعیف و تجزیه یمن شوند.

وزیر امور خارجه همچنین با استقبال از توافق اخیر بین طرف‌های یمنی و عربستان سعودی در تبادل اسرا، تصریح کرد راه حل مشکلات یمن رفع محاصره کامل، عملیاتی کردن سایر بخش‌های نقشه راه و گفت‌و‌گو‌های یمنی - یمنی جهت تشکیل دولتی فراگیر بر مبنای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن است.

وزیر امور خارجه پیش از این با شیخ «محمدبن عبدالله آل‌ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره تحولات یمن گفت‌و‌گو کرد. در روز‌های گذشته، نیرو‌های شورای انتقالی جنوب توانستند کنترل بخش‌های گسترده‌ای از استان‌های جنوبی یمن را به دست بگیرند. این شورا هدف از عملیات نظامی خود را «اخراج تندرو‌ها و جلوگیری از عملیات قاچاق» اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیرو‌های شورای انتقالی اخیراً در استان حضرموت پیشروی کرده و علاوه بر تصرف شهر سیئون، کنترل برخی میادین نفتی در مناطق بیابانی هم‌مرز با عربستان سعودی را در دست گرفته‌اند.

همچنین در استان المهره، هم‌مرز با عمان، شورای انتقالی از پیوستن شماری از رهبران محلی به ائتلاف خود خبر داده است. پیشروی شورشیان در بخش‌های وسیعی از حضرموت، که بزرگ‌ترین استان یمن به شمار می‌رود، باعث عقب‌نشینی نیرو‌های وابسته به عربستان شده است و این نیرو‌ها اکنون به سمت استان مأرب حرکت کرده‌اند.

منبع: ایرنا