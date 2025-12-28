باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم فدوی مدیرکل استاندارد تهران تصریح کرد: تجهیزات کابلراهی شامل تلهکابینها و تلهسیژها مشمول استاندارد اجباریاند و بهرهبرداران مجموعههای دارای این تجهیزات باید برای اخذ مجوز خود از طریق این ادارهکل اقدام کنند.
وی ادامه داد: در استان تهران شش خط تلهکابین ثبت شده که همگی فاقد گواهنامه استاندارد معتبر میباشند و اجازه فعالیت و ارائه خدمات به شهروندان را ندارند. همچنین از ده خط تلهسیژ ثبت شده در سامانه تجهیزات تفریحی، شش خط شامل شامل تلهسیژهای مجموعه توچال، تلهسیژ مجموعه تفریحی ارم، تلهسیژ چهار نفره قله در بندسر و تلهسیژ دربند دارای گواهینامه استاندارد معتبر از این ادارهکل هستند.
این مقام مسئول همچنین افزود: همزمان با آغاز فصل سرما و افزایش استفاده از این تجهیزات، به شهروندان توصیه میشود، حتما به استاندارد بودن کابلراهها دقت و این موضوع را از بهرهبرداران مطالبه کنند.
منبع: ادارهکل استاندارد استان تهران