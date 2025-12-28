باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به کنفرانس بین‌المللی «ماجرای فکر فلسفی در اندیشه‌های غلامحسین ابراهیمی دینانی» که توسط سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور قرائت شد، با اشاره به بیش از نیم قرن تلاش مجدانه و مستمر این استاد برجسته فلسفه در سپهر علم و فرهنگ و اعتلای ایران اسلامی افزود: نیاز امروز ما ترویج و اشاعه گفت‌و‌گو در سطوح ملی، دینی و جهانی است و این نوشدارویی است که می‌تواند بشریت در حال احتضار را علاج کند. وجود چهره‌های شاخص و گرانقدری که با کاربست فلسفه و حکمت و تکیه بر گفت‌و‌گو مسایل بنیادین زندگی و هستی را مورد کندوکاو قرار می‌دهند، نقد و بازخوانی موقعیت جامعه انسانی را در ایران، جهان اسلام و جهان معاصر ممکن و مهیا می‌سازد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برگزاری کنفرانس بین‌المللی «ماجرای فکر فلسفی در اندیشه‌های غلامحسین ابراهیمی دینانی» از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فرصت مناسب و شایسته‌ای برای ارج نهادن و تقدیر از خدمات شایسته این استاد برجسته و مبرز حکمت و فلسفه اسلامی است که آثار بیش از نیم قرن تلاش مجدانه و مستمر وی در سپهر علم و فرهنگ و اعتلای ایران اسلامی نمایان است. در زمانه امروز که بحران معنا و هویت بیش از هر دوره دیگری خودنمایی کرده و بیشترین مخاطره را متوجه زیست عمومی بشر کرده است و از دل چنین غفلت هولناکی، تاریخ معاصر جنایت‌های بزرگ و تضییع حقوق بشر در سایه تبلیغات دروغین رسانه‌های مسلط در سطح جهان را ثبت و ضبط می‌کنند، وجود و حضور چهره‌های تابناک و ارزشمندی که همچنان معناگری هویت انسانی را وظیفه خود دانسته و در جهت اشاعه و تبیین آن می‌کوشند بسیار مغتنم و ارزشمند است.

بشرِ امروز گرفتار غفلت از معنای حقیقی زندگی و ابتلای به مجاز است و در هاویه چنین ابتلایی از اهمیت ناچیز زندگی مادی و حقارت کره زمین در برابر عظمت خلقت غفلت می‌ورزد. در حالی که اگر به این مهم آگاه باشد مسیری جز صلح و دوستی و راستی و پاکی را برنخواهد گزید و دامان خود را به جنگ و کشتار و ظلم آلوده نخواهد ساخت. کلید این آگاهی در بسط و گسترش حکمت، دانایی و معنویت است و راه گسترش حکمت گفت‌وگوست. نیاز امروز ما ترویج و اشاعه گفت‌و‌گو در سطوح ملی، دینی و جهانی است و این نوشدارویی است که می‌تواند بشریت در حال احتضار را علاج کند. وجود چهره‌های شاخص و گرانقدری که با کاربست فلسفه و حکمت و تکیه بر گفت‌و‌گو مسایل بنیادین زندگی و هستی را مورد کندوکاو قرار می‌دهند، نقد و بازخوانی موقعیت جامعه انسانی را در ایران، جهان اسلام و جهان معاصر ممکن و مهیا می‌سازد.

در طی سالیان دراز کوشیده شده است تا با ایجاد مرز و حایلی کاذب میان عقلانیت و معنویت، توسعه و دین، ملیت و مذهب جستجوگر معنای پیشرفت در تهی ساختن محتوای زندگی باشند، در حالی که مجاهدت حکیمان برجسته موید این معنا بوده است که معنویت همان دین عقلانیت یافته‌ای است که هیچ منافاتی با استدلال و برهان و منطق ندارد. هر اندازه که دایره دانایی و آگاهی این مدافعان عرصه معنا و میدان خِرَد وسعت یافته است، توانایی و تأثیر مضاعفی نیز در گشودن این گره داشته‌اند. حکیم گرانقدر استاد دینانی از همین تبار است که با تسلط و احاطه مثال زدنی به متون و ساختار فلسفه اسلامی، توجه به تاریخ، سرچشمه‌ها و فرآیند‌های شکل‌گیری حکمت و پیشینه‌های ظهور آن و آشنایی و تسلط و تعمق نسبت به تفکر فلسفی جدید غربی، بر قله تلاقی حکمت اسلامی و خرد ایرانی نشسته است.

اینجانب مراتب قدردانی صمیمانه خود را نسبت به برگزارکنندگان این همایش بین‌المللی ابراز می‌دارم و از اساتید و دانش‌پژوهان و معرفت‌دوستان شرکت‌کننده در این اجلاس تشکر می‌کنم و در دوام عزت و بقای وجود و سلامتی استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی را از خداوند متعال مسئلت می‌نماییم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران