باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز -یکشنبه ۷ دی- و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند و شاگردان ساپینتو با نتیجه ۱ بر صفر بازی را واگذار و با ۲۲ امتیاز به رده ششم جدول سقوط کردند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون)

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

دقایق حساس بازی

نیمه اول:

بازی با سوت داور از ساعت ۱۶:۳۱ آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکنان استقلال قصد داشتند اولین حمله خود را از سمت راست تدارک ببینند که امیر جعفری روی صالح حردانی مرتکب خطا شد و داور به بازیکن میهمان کارت زرد نشان داد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی این بازی هیچ یک از دو تیم موقعیتی را روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

دقیقه ۲۶: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۳۷ صاحب ضربه کرنر شدند که امیر جعفری توپ را روی دروازه استقلال سانتر کرد و روی اشتباه خط دفاعی آبی‌ها از جمله سامان فلاح، پوریا شهرآبادی با ضربه سر موفق شد گل اول بازی را برای گل گهر به ثمر برساند.

پس از این گل بازیکنان استقلال حمله ای را به سمت دروازه گل گهر ترتیب دادند که ضربه اسماعیل قلی‌زاده از درون محوطه جریمه را فرزین گروسیان در اختیار گرفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر سود گل گهر خاتمه یافت.

نیمه دوم:

بازی در نیمه دوم از ساعت ۱۷:۳۶ آغاز شد.

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۴۹ صاحب ضربه کرنر شدند که ضربه سر بازیکن این تیم با واکنش آدان به تیرک دروازه استقلال برخورد کرد و در مرحله دوم دروازه بان اسپانیایی آبی‌ها موفق شد توپ را از آن خود کند.

در دقیقه ۵۱ نوبت به استقلال رسید و ضد حمله‌ای را به سمت دروازه گل گهر ایجاد کردند که در شلوغی محوطه جریمه این تیم اسماعیل قلی زاده در موقعیت گلزنی قرار گرفت و ضربه زد که فرزین گروسیان به سختی توپ را مهار کرد و در ادامه مدافعان این تیم توپ را دور کردند.

دقیقه ۷۰: شوت از بیرون محوطه جریمه یاسر آسانی با اختلاف زیادی از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

نازون در دقیقه ۷۵ قصد داشت تا به محوطه جریمه گل گهر نفوذ کند که با دخالت علیزاده توپ او دفع شد و داور خطای بازیکن گل گهر را اعلام کرد و ضربه آزاد به سود استقلال اعلام شد که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ از بالای دروازه گروسیان به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر گل گهر خاتمه یافت و آبی‌ها با ۲۲ امتیاز به رده ششم جدول سقوط کردند.