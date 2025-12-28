تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهر امروز یکشنبه به مصاف هم رفتند و آبی‌های پایتخت ۱ بر صفر نتیجه را واگذار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز -یکشنبه ۷ دی- و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند و شاگردان ساپینتو با نتیجه ۱ بر صفر بازی را واگذار و با ۲۲ امتیاز به رده ششم جدول سقوط کردند.

 

جدول لیگ برتر

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون)

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

دقایق حساس بازی

نیمه اول: 

بازی با سوت داور از ساعت ۱۶:۳۱ آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکنان استقلال قصد داشتند اولین حمله خود را از سمت راست تدارک ببینند که امیر جعفری روی صالح حردانی مرتکب خطا شد و داور به بازیکن میهمان کارت زرد نشان داد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی این بازی هیچ یک از دو تیم موقعیتی را روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

دقیقه ۲۶: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۳۷ صاحب ضربه کرنر شدند که امیر جعفری توپ را روی دروازه استقلال سانتر کرد و روی اشتباه خط دفاعی آبی‌ها از جمله سامان فلاح، پوریا شهرآبادی با ضربه سر موفق شد گل اول بازی را برای گل گهر به ثمر برساند. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پس از این گل بازیکنان استقلال حمله ای را به سمت دروازه گل گهر ترتیب دادند که ضربه اسماعیل قلی‌زاده از درون محوطه جریمه را فرزین گروسیان در اختیار گرفت.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر سود گل گهر خاتمه یافت.

نیمه دوم:

بازی در نیمه دوم از ساعت ۱۷:۳۶ آغاز شد.

بازیکنان گل گهر در دقیقه ۴۹ صاحب ضربه کرنر شدند که ضربه سر بازیکن این تیم با واکنش آدان به تیرک دروازه استقلال برخورد کرد و در مرحله دوم دروازه بان اسپانیایی آبی‌ها موفق شد توپ را از آن خود کند.

در دقیقه ۵۱ نوبت به استقلال رسید و ضد حمله‌ای را به سمت دروازه گل گهر ایجاد کردند که در شلوغی محوطه جریمه این تیم اسماعیل قلی زاده در موقعیت گلزنی قرار گرفت و ضربه زد که فرزین گروسیان به سختی توپ را مهار کرد و در ادامه مدافعان این تیم توپ را دور کردند.

دقیقه ۷۰: شوت از بیرون محوطه جریمه یاسر آسانی با اختلاف زیادی از بالای دروازه گل گهر به بیرون رفت.

نازون در دقیقه ۷۵ قصد داشت تا به محوطه جریمه گل گهر نفوذ کند که با دخالت علیزاده توپ او دفع شد و داور خطای بازیکن گل گهر را اعلام کرد و ضربه آزاد به سود استقلال اعلام شد که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد اما ضربه او دقت کافی را نداشت و توپ از بالای دروازه گروسیان به بیرون رفت.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر گل گهر خاتمه یافت و آبی‌ها با ۲۲ امتیاز به رده ششم جدول سقوط کردند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شد
ساپینتو: تیمی بهتر از استقلال ندیده‌ام!
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با گل گهر
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
طالبی: تراکتور شگفتی‌ساز لیگ نخبگان آسیا است/ هواداران را با سوء مدیریت از ورزشگاه‌ها گرفتیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۰۸ دی ۱۴۰۴
تازه یه بازی هم با سپاهان داره. مثل سال قبل قرار سه تا بخوره. با افتخار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۰۸ دی ۱۴۰۴
خدا رو شکر
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مگه میشه توکل ایران با این وسعت یه چمن درست حسابی نباشه ؟بله بامدیریت درخشان ومشعشع اقایان کار نشد نداره که ،به اسانی میشه، فوتبال برا لذت بردنه هوادارابرافوتبالم به هزار دلیل باید حرص بخورن ورنج بکشن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۹:۲۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
استقلال بی دست و پا و ضعیف
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
حبیب فرعباسی به جای آدان قرار گیرد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۸:۳۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
استقلال مریضه بایددکترشو عوض کنه،شمارو همین بازی دوتا حمله بابرنامه دیدید،جلو که هیچ برنامه ایی ندارن بماند درون دروازه که شده جگر زلیخا،حالابمانددرآسیا زبانم لال اگه بیچاره نشیم،یکبار نشدتوی لیگ ایران یک بازی خوب ببینیم،چونکه تیم ها میدونن بازیکنای ما هیچم از اونابالاتر نیستن، بخدا توی آسیا فقط اسم استقلال وابهت باشگاه داره تیم رو به جلو میبره والا توی لیگ آبی گرم نمی شه،تیم انگار ۹نفره بازی میکنه،،
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
استقلال ببازد تیختور جلو بیافتد.
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۲ ۰۸ دی ۱۴۰۴
تبانی هم نیست 😂😂😂
امباپه در صدر برترین گلزنان سال ۲۰۲۵ + عکس
حضور وفایی در مسابقات قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶
میکلتو و دی‌جنارو برترین والیبالیست‌های جهان در سال ۲۰۲۵
آمار جالب دیدار‌های سپاهان - استقلال
پایان مراسم The Best/ اهدای جایزه جدید با ادغام در گلوب ساکر
سیدجلال حسینی به کادرفنی اضافه شود
روبرتو کارلوس دچار عوارض قلبی شد
نویدکیا: باید باهوش بازی کنیم/ استقلال تیم باکیفیتی است
نتایج کامل هفته دهم لیگ برتر والیبال
وضعیت مصدومیت امباپه مشخص شد
آخرین اخبار
نتایج کامل هفته دهم لیگ برتر والیبال
پایان مراسم The Best/ اهدای جایزه جدید با ادغام در گلوب ساکر
دنیامالی: نگران بودجه ورزش نیستم/ امیدوارم روزی دختران در المپیک طلا بگیرند
نویدکیا: باید باهوش بازی کنیم/ استقلال تیم باکیفیتی است
امباپه در صدر برترین گلزنان سال ۲۰۲۵ + عکس
سیدجلال حسینی به کادرفنی اضافه شود
نهایی شدن ۲ دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران مقابل عراق
وضعیت مصدومیت امباپه مشخص شد
آمار جالب دیدار‌های سپاهان - استقلال
روبرتو کارلوس دچار عوارض قلبی شد
حضور وفایی در مسابقات قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶
میکلتو و دی‌جنارو برترین والیبالیست‌های جهان در سال ۲۰۲۵
زارع: در سخت‌ترین گروه هستیم، اما ما ایرانیم/ می‌خواهیم پرچم کشورمان را بالا ببریم
مظفری‌زاده: هدف تراکتور بازگشت به جمع مدعیان است
اعزام ۱۴ فرنگی‌کار ایران به تورنمنت وهبی امره
مدیرعامل جدید باشگاه ذوب‌آهن انتخاب شد
دعوت از ۲۰ بازیکن به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان
اعلام رنکینگ جهانی ۲۰۲۵؛ علیرضا نصیری چهارمین وزنه‌بردار با سنگین‌ترین مهار
بازیکن جنجالی پرسپولیس به ملوان می‌پیوندد
دیدار استقلال سپاهان با ۶۰ هزار تماشاگر
پروژه «پیروز» شکست خورد
تاج: تیم ملی می‌تواند به دور دوم جهانی صعود کند
برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
اسبقیان: رفتار‌های مدیریتی تاج شایسته تقدیر است/ امروز زمان تضعیف تیم ملی فوتبال نیست
یحیی بازیکنان پرسپولیس و استقلال را می‌خواهد
آیا نامه منتسب به باشگاه استقلال جعلی است؟
پر تماشاگر‌ترین تیم‌های باشگاهی ۲۰۲۵ مشخص شدند
جلسه ویژه ستاره‌های استقلال با تاجرنیا
۳ بازیکن استقلال در آستانه محرومیت
برترین‌های لیگ والیبال بانوان در هفته پنجم