ریلمی تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده است که از نظر مشخصات و قابلیت‌های دوربین با بهترین گوشی‌های هوشمند اندرویدی رقابت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ریلمی ۱۶ پرو پلاس دارای بدنه بادوام ساخته شده از فلز، پلاستیک و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش است. ضخامت آن ۸.۵ میلی‌متر است و دارای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP۶۸/IP۶۹ و همچنین مقاومت در برابر ضربه MIL-STD-۸۱۰H می‌باشد.

صفحه نمایش آن ۶.۸ اینچی OLED با وضوح ۱۲۸۰ در ۲۸۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۵۳ پیکسل در اینچ است.

این دستگاه با اندروید ۱۶ (قابل ارتقا)، رابط کاربری Realme UI ۷.۰، پردازنده Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، پردازنده گرافیکی Adreno ۷۲۲، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی اجرا می‌شود.

دوربین اصلی آن از سه لنز با وضوح (۲۰۰+۵۰+۸) مگاپیکسل تشکیل شده است که شامل یک لنز تله‌فوتو پریسکوپی و یک لنز فوق عریض می‌شود. دوربین جلو ۵۰ مگاپیکسل است و می‌تواند ویدیوی 4k را با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند.

این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم‌کارت، یک پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۸۰ واتی است.

منبع: gsmarena

