باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر الویرا خاچیرووا، استاد دانشگاه پزشکی دولتی پیروگوف روسیه، اظهار داشت که کاهش شدید دمای بدن به زیر ۳۵ درجه سانتیگراد (۹۹ درجه فارنهایت) میتواند منجر به عوارض جدی برای سلامتی و حتی مرگ شود.
او توضیح داد که هیپوترمی خطر خاصی برای سیستم قلبی عروقی ایجاد میکند و احتمال انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی)، سکته مغزی و آریتمی قلبی را افزایش میدهد.
دکتر خاچیرووا خاطرنشان کرد که هیپوترمی زمانی رخ میدهد که بدن سریعتر از تولید گرما، گرما را از دست میدهد، مانند قرار گرفتن در معرض آب سرد، قرار گرفتن طولانی مدت در هوای بسیار سرد یا قرار گرفتن در معرض بادهای شدید که از دست دادن گرما را تسریع میکنند. خستگی، کار زیاد، مصرف الکل و مصرف مواد مخدر نیز از عوامل مؤثر در هیپوترمی هستند.
مکانیسم اصلی که هیپوترمی از طریق آن بر بدن تأثیر میگذارد، انقباض رگهای خونی و کاهش جریان خون به لایههای بیرونی بدن است که گردش خون اندامهای داخلی را تهدید میکند.
این پزشک توضیح داد که قلب نسبت به تغییرات دما بسیار حساس است. تغییرات ناگهانی در سیگنالهای الکتریکی میتواند باعث اختلالات ریتم قلب شود و افزایش مقاومت عروقی، فشار بیشتری را بر عضله قلب وارد میکند. افراد مبتلا به بیماری مزمن قلبی عروقی بیشتر مستعد ابتلا به انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی هستند.
اما فقط قلب نیست که تحت تأثیر قرار میگیرد. سیستم ایمنی ضعیف همچنین خطر عفونتها و التهاب را در میان سایر خطرات هیپوترمی افزایش میدهد.
خاچیروا بر اهمیت پیشگیری تأکید کرد و به لزوم پوشیدن لباس گرم، محافظت از سر و دستها، جلوگیری از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سرما و خودداری از مصرف الکل در هوای سرد اشاره کرد.
منبع: gazeta.press