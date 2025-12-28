کیفیت هوای قم و قنوات در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها است.

 باشگاه خبرنگاران جوان  _ دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: با توجه به اطلاعات اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، امروز هفتم دی‌ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به دلیل افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق PM ۲.۵ در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفته است.

بر همین اساس توصیه می‌شود: بیماران قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز خودداری کرده یا آن را به حداقل برسانند.

بر اساس این گزارش، همچنین سایر شهروندان نیز بهتر است فعالیت‌های بدنی شدید و حضور غیرضروری در فضای باز را کاهش دهند.

