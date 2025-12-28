ماهواره‌های ایرانی «ظفر۲»، «پایا» و نمونۀ دوم «کوثر» با موفقیت توسط پرتابگر روسی سایوز به مدار نزدیک زمین (لئو) پرتاب شدند.  

باشگاه خبرنگاران جوان - لحظاتی پیش ۳ ماهوارۀ ایرانی شامل «ظفر۲»، «پایا» و نمونۀ دوم «کوثر» با موفقیت توسط پرتابگر روسی سایوز به مدار نزدیک زمین (لئو) پرتاب شدند. 

این ۳ ماهواره از نوع سنجشی هستند و برای تصویربرداری و ارسال داده‌ها به کار می‌روند.

رئیس سازمان فضایی ایران:
ترویج علوم فضایی شرط اصلی توسعه پایدار صنعت فضاست
پرتاب ماهواره‌های ایرانی؛ پیوند علم فضا با پرورش تفکر علمی کودکان و نوجوانان
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
