\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u06f3 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u06c0 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0627\u0645\u0644 \u00ab\u0638\u0641\u0631\u06f2\u00bb\u060c \u00ab\u067e\u0627\u06cc\u0627\u00bb \u0648 \u0646\u0645\u0648\u0646\u06c0 \u062f\u0648\u0645 \u00ab\u06a9\u0648\u062b\u0631\u00bb \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u06af\u0631 \u0631\u0648\u0633\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0632\u0645\u06cc\u0646 (\u0644\u0626\u0648) \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u06f3 \u0645\u0627\u0647\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0639 \u0633\u0646\u062c\u0634\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f.\n