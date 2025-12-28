باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اگر مشترک PlayStation Plus هستید، اکنون این فرصت را دارید که به مناسبت کریسمس، از مجموعهای فوقالعاده از بازیها در PS۵ از جمله داستانهای جذاب و ماجراجوییهای اکشن گرفته تا تجربیات مدیریتی جذاب لذت ببرید، بدون اینکه منتظر بمانید.
در این گزارش پنج بازی برتر که باید در این فصل امتحان کنید، آورده شده است:
The Last of Us Part I
نسخه بازسازی شده PS۵، یک نقطه شروع قدرتمند با یکی از محبوبترین بازیهای داستانمحور در تاریخ PlayStation، پیشرفتهای گرافیکی قابل توجه، عملکرد روانتر و پشتیبانی کامل از کنترلر DualSense را ارائه میدهد. این بازی نه تنها یک داستان انسانی تأثیرگذار ارائه میدهد، بلکه شامل بسته الحاقی Left Behind نیز میشود که آن را به یک تجربه کامل برای بازیکنان قدیمی و تازه وارد تبدیل میکند.
Cyberpunk ۲۰۷۷
پس از یک شروع دشوار، این بازی بازگشت قدرتمندی داشت و به یکی از بهترین بازیهای نقشآفرینی مدرن تبدیل شد. شهر شب زنده میشود و گزینههای گیمپلی به شما این آزادی را میدهد که سبک خود را به دلخواه شکل دهید، از مبارزه مستقیم گرفته تا مخفیکاری و نفوذ. بهروزرسانیهای پس از انتشار، هوش مصنوعی را بهبود بخشیده و سلاحها و سیستمهای گیمپلی جدیدی اضافه کردهاند و تجربهای کاملاً متفاوت از نسخه اولیه آن ارائه میدهند.
بازی Marvel’s Spider-Man Remastered
یک تجربه سرگرمکننده و قهرمانانه که شما را در قلب شهر نیویورک با پیتر پارکر قرار میدهد. نسخه بازسازیشده، گرافیک تمیزتر و عملکرد بالاتری را ارائه میدهد، با همان مکانیکهای نوسانی و مبارزه روان که بازی را در PS۴ محبوب کرده بود. مایلز مورالس نیز در این اشتراک گنجانده شده است و آن را به فرصتی عالی برای کاوش در جهان مرد عنکبوتی قبل از قسمتهای بعدی تبدیل میکند.
Returnal
بازیای که اکشن سریع را با سیستم پیشرفت به سبک روگلایت ترکیب میکند. هر بار بازی با قبلی متفاوت است، با دنیایی دائماً در حال تغییر و چالشهای بیوقفه. استفاده منحصربهفرد از قابلیتهای DualSense به مبارزه حس منحصر به فردی میدهد و با اضافه شدن حالت همکاری، این تجربه متنوعتر و هیجانانگیزتر میشود.
Planet Coaster ۲
یک انتخاب ایدهآل برای کسانی که بازیهای مدیریتی و ساختمانی را ترجیح میدهند، بخش دوم با اضافه کردن پارکهای آبی و ابزارهای سفارشیسازی عمیقتر، با کنترل روان کنترلر، تجربه را گسترش میدهد. چه از طراحی پارکهای موضوعی لذت ببرید و چه از تجربه ساختههای دیگر بازیکنان، این بازی ساعتهای طولانی سرگرمی آرام و متنوع را ارائه میدهد.
منبع: الیوم السابع