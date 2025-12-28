باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی او اواخر امروز با یک وظیفه آشنا و پرچالش به اتاق مذاکره بازمیگردند: تلاش دوباره برای ترسیم مسیری به سوی پایان دادن به جنگ.
این دو نفر از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، سه بار با یکدیگر ملاقات کردهاند و هر دیدار اگرچه با انتظارات بالایی همراه بوده، اما نتایج ملموس کمی به همراه داشته و حتی در مواردی به نظر میرسد که دستیابی به یک توافقنامه را دورتر کرده است.
در حالی که کییف ترامپ را برای ارائه ضمانتهای امنیتی تحت فشار قرار میدهد، این سوال همچنان مطرح است که آیا نشست فلوریدا یک نقطه عطف واقعی است یا دور دیگری از دیپلماسی پرمخاطره خواهد بود که پس از آن، زلنسکی دستاورد چندانی برای بردن به خانه ندارد.
هشت ماه پیش، جلسهای در کاخ سفید برگزار شد که با اختلاف نظر شدید پایان یافت و نتوانست به موفقیتی که ترامپ از زمان انتخابات وعده داده بود، ختم شود. رهبران اروپایی در سفر بعدی زلنسکی به کاخ سفید در فصل تابستان، همراه او رفتند؛ اما از آن زمان تاکنون اروپا تا حد زیادی از مذاکرات سطح بالا کنار گذاشته شده است.
این روزها، نشانههایی از آمادگی کییف برای مصالحه با مسکو به چشم میخورد. زلنسکی روز یکشنبه در یک پست تلگرامی گفت که «تا قبل از سال نو میتوان در مورد خیلی چیزها تصمیم گرفت»، اما «اینکه آیا تصمیماتی گرفته خواهد شد یا خیر، به شرکای ما بستگی دارد.»
او هفته گذشته طرح جدیدی را تشریح کرد که بر اساس آن اوکراین احتمالاً نیروهای خود را از بخشهایی از شرق خارج کرده و آن را منطقه آزاد اقتصادی مینامد.
چنین پیشنهادهایی تا همین چند ماه پیش، خط قرمز اوکراین بودند. در همین حال، زلنسکی در مورد موضوع دیگری همچنان قاطع است. او گفت که مسئله تضمینهای امنیتی مورد حمایت آمریکا در نهایت به ترامپ بستگی خواهد داشت.
زلنسکی روز شنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ به خبرنگاران اوکراینی گفت: «برای ما بسیار مهم است که نشانهای مبنی بر اینکه ما خواهان تضمینهای امنیتی الزامآور از نظر قانونی هستیم، وجود داشته باشد. این امر در درجه اول به رئیس جمهور ترامپ بستگی دارد. سوال این است که رئیس جمهور ترامپ چه تضمینهای امنیتی را آماده ارائه به اوکراین دارد.»
تاریخ اوکراین لزوم تضمینهای امنیتی را برجسته میکند. تفاهمنامه بوداپست که در سال ۱۹۹۴ امضا شد، از اوکراین میخواست سلاحهای هستهای خود را کنار بگذارد و در مقابل بر اساس این تفاهمنامه، روسیه و آمریکا باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارند.
هنوز مشخص نیست که آیا خوشبینی زلنسکی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. او پس از جلسات روز شنبه، نشان داد که مواضع مشترکی با رهبران اروپایی و مارک کارنی، نخست وزیر کانادا دارد؛ اگرچه نشانه کمی از دستیابی به موفقیت قریبالوقوع وجود داشت.
از سوی دیگر، روزنامه کومرسانت روز جمعه گزارش داد که پوتین به برخی از بازرگانان ارشد روسیه گفته است که ممکن است برای مبادله برخی از سرزمینهای تحت کنترل نیروهای روسی در اوکراین آماده باشد. به گزارش کومرسانت، «پوتین کل دونباس را میخواهد، اگرچه در خارج از آن منطقه تبادل جزئی سرزمینها از طرف روسیه منتفی نیست».
در همین حال، یک مقام اوکراینی به انبیسی نیوز گفت که اوکراینیها علاوه بر تضمینهای امنیتی برای اوکراین، در حال آماده شدن برای بحث پیرامون رونق اقتصادی و بازسازی این کشور جنگزده هستند. این مقام اوکراینی گفت که مذاکراتی برای برگزاری یک کنفرانس خبری مشترک با ترامپ و زلنسکی وجود دارد، نه لزوماً برای اعلام مطالب جدید، بلکه برای بحث در مورد نتایج این دیدار.
با این حال، همچنان رسانهها انتظار دارند که پس از چهار سال بنبست و بیش از یک میلیون کشته، این دو نفر روز یکشنبه حرفهای جدیدی برای گفتن داشته باشند.
منبع: ان بی سی نیوز