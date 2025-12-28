یک مطالعه جدید بر نقش حیاتی میکروبیوم روده تأکید کرده است؛ به گونه‌ای که این باکتری‌ها می‌توانند مواد شیمیایی ترشح کنند که با سیگنال‌های بیولوژیکی در بدن تعامل دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- محققان کالج امپریال لندن (ICL) ترکیبی را کشف کرده‌اند که توسط باکتری‌های روده تولید می‌شود و ممکن است بدن را در برابر دیابت نوع ۲ محافظت کند.

این مطالعه نشان داد که تری‌متیل‌آمین (TMA)، یک مولکول کوچک که توسط میکروب‌های روده هنگام تجزیه کولین موجود در تخم‌مرغ و گوشت تولید می‌شود، ممکن است نقش حیاتی در بهبود پاسخ انسولین و سرکوب التهاب داشته باشد که هر دو خطر ابتلا به دیابت را کاهش می‌دهند.

محققان توضیح دادند که طبق آزمایش‌های انجام شده بر روی مدل‌های سلولی انسان و موش‌های آزمایشگاهی، TMA قادر به کاهش اثرات رژیم‌های غذایی پرچرب بر بدن است. به نظر می‌رسد این متابولیت میکروبی برخی از پیوند‌های بین چاقی، دیابت و التهاب مزمن خفیف را از بین می‌برد.

مارک-امانوئل دوماس، بیوشیمیست ICL، می‌گوید: "ما نشان داده‌ایم که یک مولکول از میکروبیوم روده می‌تواند از طریق یک مکانیسم جدید، بدن را از آسیب‌های ناشی از تغذیه نامناسب محافظت کند. "

محققان افزودند که TMA با مهار پروتئین IRAK۴، که مسئول پاسخ التهابی به غذا‌های پرچرب است، عمل می‌کند. این مکانیسم می‌تواند راه را برای توسعه دارو‌هایی که اثرات TMA را تقلید می‌کنند و التهاب ناشی از رژیم غذایی ناسالم را کاهش می‌دهند، هموار کند.

محققان تأکید می‌کنند که این یافته‌ها هنوز در مراحل اولیه خود هستند و باید در داوطلبان انسانی در دوره‌های طولانی‌تر تأیید شوند، اما امکاناتی را برای مدیریت مقاومت به انسولین و پیشگیری از دیابت نوع ۲ فراهم می‌کنند.

این مطالعه همچنین بر نقش حیاتی میکروبیوم روده تأکید می‌کند، زیرا باکتری‌ها می‌توانند مواد شیمیایی ترشح کنند که با سیگنال‌های بیولوژیکی در بدن تعامل دارند و راه‌های جدیدی را برای مداخلات درمانی در موارد چاقی و دیابت باز می‌کنند.

این مطالعه در مجله Nature Metabolism منتشر شده است.


منبع: Science Alert

برچسب ها: باکتری های روده ، میکروبیوم ، انواع دیابت ، دیابت
