بارش باران رحمت الهی از ساعاتی پیش در شهرستان رابر آغاز شده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 _ \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0631\u062d\u0645\u062a \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0631 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n