باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی _ معظمی گودرزی گفت: نیاز سنجی شغلی و آسیب شناسی آموزشها برای ایجاد شغل پایدار برای سربازان یک ضرورت است.
او گفت: هم افزایی و تعاملات بین دستگاهی و به کارگیری امکانات همه دستگاهها نیز گامی مهم برای تسریع در آموزش و مهارت آموزی سربازان است.
او افزود: با تلاش و هم افزایی این دستگاهها بیش از یک میلیون سرباز در حین گذراندن این خدمت مقدس، دست کم یک مهارت را آموختهاند.
معظمی گودرزی ادامه داد: برای مهارت آموزی سربازان ۱۵۷ مجتمع آموزشی در نیروهای مسلح کشور دایر شده است.
او افزود:در حوزه فناوریهای نوین عقب هستیم و در این زمینه باید به کار خود در عرصه آموزش مهارتها، سرعت دهیم.