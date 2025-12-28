معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیرو‌های مسلح از همکاری ۲۹ دستگاه برای آموزش مهارت و توانمندسازی سربازان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی _  معظمی گودرزی  گفت: نیاز سنجی شغلی و آسیب شناسی آموزش‌ها برای ایجاد شغل پایدار برای سربازان یک ضرورت است.

او گفت: هم افزایی و تعاملات بین دستگاهی و به کارگیری امکانات همه دستگاه‌ها نیز گامی مهم برای تسریع در آموزش و مهارت آموزی سربازان است.

او افزود: با تلاش و هم افزایی این دستگاه‌ها بیش از یک میلیون سرباز در حین گذراندن این خدمت مقدس، دست کم یک مهارت را آموخته‌اند.

معظمی گودرزی ادامه داد: برای مهارت آموزی سربازان ۱۵۷ مجتمع آموزشی در نیرو‌های مسلح کشور دایر شده است.

او افزود:در حوزه فناوری‌های نوین عقب هستیم و در این زمینه باید به کار خود در عرصه آموزش مهارت‌ها، سرعت دهیم.

