باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به مناسبت سالگرد درگذشت «حاج محمد حسن یاغی» یکی از فرماندهان جهادی مؤسس این حزب، به موضوع خلع سلاح حزب‌الله اشاره کرد و گفت: «خلع سلاح یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است حتی اگر در این مرحله آن را انحصار سلاح بنامند. این پروژه با هدف پایان دادن به مقاومت، الحاق بخشی از لبنان و تبدیل بقیه لبنان به ابزاری برای آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌خواهند از طریق خلع سلاح به مقاومت در لبنان پایان دهند».

به گفته او، در زمانی که تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان ادامه پیدا می‌کند، مطرح کردن مسئله خلع سلاح «به معنای کار کردن به نفع اسرائیل است».

دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد: «خلع سلاح بخشی از پروژه‌ای برای ایجاد اختلاف بین مقاومت و مردم، حفظ اشغال پنج نقطه و اجازه دادن به ادامه کشتار بدون مجازات است».

مقاومت و دولت لبنان به مفاد آتش‌بس پایبند بوده‌اند اما رژیم صهیونیستی به تجاوز ادامه داده است

دبیر کل حزب‌الله در ادامه سخنرانی خود به توافق آتش‌بس سال گذشته اشاره کرد که و گفت که دولت لبنان در این توافق، امتیازات بلاعوضی داده است در حالی که «اسرائیل هیچ چیزی ارائه نداده است». او تاکید کرد که مقاومت و لبنان به مفاد توافق پایبند بوده‌اند، در حالی که رژیم صهیونیستی به تجاوزات امنیتی خود به لبنان ادامه می‌دهد.

شیخ نعیم قاسم گفت: تا زمانی که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکند، لازم نیست دولت لبنان هیچ اقدامی انجام دهد.

شایان ذکر است که دولت لبنان در توافق آتش‌بس سال گذشته، متعهد شده است که جنبش حزب‌الله را خلع سلاح کند. با این وجود و با گذشت بیش از یک سال از زمان اجرایی شدن آتش‌بس، رژیم صهیونیستی به طور مداوم به تجاوزات خود علیه خاک لبنان ادامه داده است.

مسیر حزب‌الله روشن و درخشان است

شیخ نعیم قاسم گفت: «ما عقب نشینی نخواهیم کرد، تسلیم نخواهیم شد و از سرزمین خود دفاع خواهیم کرد». او آمریکا و رژیم صهیونیستی را دلیل اصلی بی‌ثباتی در لبنان معرفی کرده و تاکید کرد: «مسیر حزب‌الله در لبنان روشن و درخشان است. این حزب لبنان، جنوب آن را با همکاری ارتش، مردم و همه جناح‌های مختلف آزاد کرد. حزب‌الله با دست‌های پاک، دوری از فساد و تعهد به مردم شناخته می‌شود».

دبیر کل حزب‌الله در ادامه گفت که با توجه به شرایط موجود، لبنان بر سر یک دو راهی قرار گرفته است. او تصریح کرد: «امروز ما در یک دوراهی تاریخی با دو انتخاب قرار داریم. یکی اینکه به آمریکا و اسرائیل آنچه را که می‌خواهند بدهیم، یعنی قیمومیت و آغاز تجزیه لبنان؛ و گزینه دوم احیای لبنان و بازگرداندن حاکمیت آن از طریق اخراج اسرائیل است».

شیخ نعیم قاسم در انتها تاکید کرد: «اگر جنوب لبنان از دست برود، لبنانی باقی نخواهد ماند و همه لبنانی‌ها دغدغه دفاع از آن را دارند. ما، به عنوان حزب‌الله و به عنوان مقاومت، اطمینان داریم که صرف نظر از فداکاری‌ها، شریف، قوی و شجاع باقی خواهیم ماند».

منبع: المنار / الجزیره