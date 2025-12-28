رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه بر اهمیت توسعه تجارت میان دو کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با حضور هادی تیزهوش، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و روشنعلی یکتا نایب رئیس این اتاق پیش از ظهر امروز -یکشنبه، ۷ دی ماه- در محل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در این نشست، با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت توسعه روابط تجاری میان ایران و روسیه لازم است سلسله مسائل به ترتیب اولویت با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی احصاء شود، گفت: فرصت‌های تجاری میان ایران و روسیه بسیار وسیع بوده و امروز در شرایطی قرار داریم که لازم است هرچه بیشتر از این فرصت‌ها استفاده شود. 

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت فراهم آمدن زیرساخت‌ها برای توسعه تجارت دوجانبه، اظهار کرد: حجم تجارت میان ایران و روسیه در حال حاضر قابل قبول نبوده و جا دارد با فراهم آوردن تسهیلات برای بخش خصوصی، بیش از پیش افزایش یابد.

سیدشمس الدین حسینی نیز در این جلسه بر حل و فصل مسائل بانکی میان ایران و روسیه در داخل کشورمان تأکید کرد و خواستار تعریف دقیق ظرفیت‌های موجود میان دو کشور و مشکلات و مسائل اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در جریان تجارت با روسیه شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه: ایران یک فرصت بالقوه برای تجارت با روسیه است

هادی تیزهوش در این جلسه روسیه را کشوری آماده دریافت محصولات کشاورزی معرفی کرد و گفت: با شرایطی که روسیه دارد، کشور‌های زیادی در حوزه کشاورزی به این کشور صادرات دارند، این در حالی است که کشور ما علیرغم ظرفیت‌های موجود به علت عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها هنوز نتوانسته در جایگاهی قرار گیرد که تجارت گسترده‌ای با روسیه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به اهمیت توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور، اظهار کرد: امروز تجارت میان ایران و روسیه با ارز یورو و روبل انجام می‌شود که حائز اهمیت است و می‌تواند تجارت ما با روسیه را متحول کند. فرصت کار با روبل صرفا برای تجارت با روسیه نیست بلکه مسیری برای تجارت با ۱۳ کشور دیگر است.

وی افزود: رقم یک میلیارد یورویی صادرات ایران به روسیه در برابر نیاز ۳۰۰ میلیارد یورویی این کشور ناچیز است که نیازمند تسهیلات بیشتر در این حوزه هستیم که مهم‌ترین آنها در حوزه حمل و نقل است. 

تیزهوش همچنین با تأکید بر اینکه بخش دولتی نباید با بخش خصوصی در جریان تجارت با روسیه رقابت کند، ابراز کرد: دولت صرفا باید در حوزه سیاستگذاری ورود کند و به بخش خصوصی واقعی اجازه تجارت دهد، تجارتی که با عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا مزیتی بالقوه برای سایر اعضای آن ایجاد کرده است. 

سایر اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه نیز به بیان دغدغه‌های خود در حوزه تجارت با این کشور پرداختند و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.

