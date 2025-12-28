در تداوم حملات متقابل روسیه و اوکراین به تاسیسات انرژی یکدیگر، یک نیروگاه گرمایشی کلیدی در خرسون آسیب جدید دید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع اوکراینی می‌گویند در پی حمله روسیه به یک نیروگاه گرمایشی مهم در شهر خرسون در جنوب اوکراین، «خسارت قابل توجهی» به این تاسیسات وارد شده است.

گفته شده که این تاسیسات گرمایش ده‌ها هزار خانه در خرسون را تامین می‌کرد.

پیش از این، ارتش اوکراین اعلام کرده بود که شبانه به پالایشگاه نفت سیزران در منطقه سامارای روسیه حمله کرده است.

روسیه و اوکراین، از آغاز فصل سرما حمله به تاسیسات انرژی یکدیگر را افزایش داده‌اند. تنش‌ها در این بخش، علاوه بر تأثیرات نظامی، بحران‌های انسانی و اقتصادی گسترده‌ای را نیز به ویژه برای اوکراین به دنبال داشته است.

منبع: رویترز