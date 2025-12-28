در تداوم حملات متقابل روسیه و اوکراین به تاسیسات انرژی یکدیگر، یک نیروگاه گرمایشی کلیدی در خرسون آسیب جدید دید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع اوکراینی می‌گویند در پی حمله روسیه به یک نیروگاه گرمایشی مهم در شهر خرسون در جنوب اوکراین، «خسارت قابل توجهی» به این تاسیسات وارد شده است.

گفته شده که این تاسیسات گرمایش ده‌ها هزار خانه در خرسون را تامین می‌کرد.

پیش از این، ارتش اوکراین اعلام کرده بود که شبانه به پالایشگاه نفت سیزران در منطقه سامارای روسیه حمله کرده است. 

روسیه و اوکراین، از آغاز فصل سرما حمله به تاسیسات انرژی یکدیگر را افزایش داده‌اند. تنش‌ها در این بخش، علاوه بر تأثیرات نظامی، بحران‌های انسانی و اقتصادی گسترده‌ای را نیز به ویژه برای اوکراین به دنبال داشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: خرسون ، نیروگاه ، جنوب اوکراین
خبرهای مرتبط
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
پوتین: اگر اوکراین مذاکرات صلح را رد کند، «با زور» به اهداف جنگی خود می‌رسیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۶: از ظهور قدرت‌های جدید تا انتقال مرکز قدرت جهانی به آسیا
۱۳۱ بار حضور و شکستن رکورد ۹ ساله توسط کیم جونگ اون
پوتین: اگر اوکراین مذاکرات صلح را رد کند، «با زور» به اهداف جنگی خود می‌رسیم
کشف گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلا در جریان عملیات مرمت
پازل صلح غزه: ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو با سه گزینه سخت روبه‌رو است
غزه، نورد استریم و توالت‌های طلایی کی‌یف: مهم‌ترین موضوعات سال ۲۰۲۵ که غرب می‌خواهد شما فراموش کنید
ترس از بازداشت؛ دلیل سفر طولانی نتانیاهو به واشنگتن
حملات ترامپ در روز کریسمس به نیجریه این سوال را مطرح می‌کند: چرا سوکوتو؟
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
آخرین اخبار
خسارت جدی یک نیروگاه گرمایشی در جنوب اوکراین
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
شیخ نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است
رئیس جمهور سومالی: به رسمیت شناختن سومالی‌لند تجاوز آشکار به تمامیت ارضی ما است
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد
انگلیس و آلمان قرارداد ۷۰ میلیون دلاری برای توپخانه متحرک پیشرفته امضا کردند
پوتین: اگر اوکراین مذاکرات صلح را رد کند، «با زور» به اهداف جنگی خود می‌رسیم
لاوروف: اتحادیه اروپا «مانع اصلی» در راه صلح اوکراین است 
عملیات زیرگیری با خودرو در قدس: پلیس صهیونیستی زخمی شد
تعمیر اضطراری نیروگاه زاپوریژیا آغاز شد
پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۶: از ظهور قدرت‌های جدید تا انتقال مرکز قدرت جهانی به آسیا
میانمار اولین انتخابات خود پس از کودتای ۲۰۲۱ را برگزار کرد
ترس از بازداشت؛ دلیل سفر طولانی نتانیاهو به واشنگتن
سازمان بهداشت جهانی : الکل سالانه ۸۰۰ هزار اروپایی را می‌کشد
حملات ترامپ در روز کریسمس به نیجریه این سوال را مطرح می‌کند: چرا سوکوتو؟
۱۳۱ بار حضور و شکستن رکورد ۹ ساله توسط کیم جونگ اون
کشف گور جمعی شهدای انتفاضه شعبانیه در کربلا در جریان عملیات مرمت
پازل صلح غزه: ترامپ در آستانه دیدار با نتانیاهو با سه گزینه سخت روبه‌رو است
غزه، نورد استریم و توالت‌های طلایی کی‌یف: مهم‌ترین موضوعات سال ۲۰۲۵ که غرب می‌خواهد شما فراموش کنید
زلنسکی و درخواست پول بیشتر از اروپایی‌ها
لاوروف: روسیه مخالف استقلال تایوان است 
زلزله ۶.۲ ریشتری در سواحل پرو؛ هیچ گزارشی از خسارات یا سونامی نیست
زلنسکی در آستانه تسلیم تحمیلی؛ کلید صلح در دست ترامپ؟
تلاش صهیونیست‌ها برای شکستن حلقه انزوا با چنگ زدن به شاخ آفریقا
راسو‌ها و سگ‌های معتاد در فهرست هدررفت بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۵
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد