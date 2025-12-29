کارشناس انرژی گفت:دستگاه بخاری راندمان بالا به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب گاز صرفه‌جویی می‌کند که این رقم در مجموع برای چند میلیون واحد نصب‌شده، حجم عظیمی از مصرف انرژی را کاهش می‌دهد

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین نجفی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی در سراسر کشور، اهمیت بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی بیش از پیش مورد توجه مسئولان انرژی و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طبق آمارها استفاده از بخاری‌های سنتی و قدیمی در منازل ایرانی نقش قابل توجهی در هدررفت سوخت و ناترازی شبکه گاز دارندگفت: جایگزینی این تجهیزات با بخاری‌های راندمان بالا می‌تواند به‌طور چشمگیری مصرف گاز را کاهش دهد.

وی افزود: براساس آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران، بخاری‌های قدیمی که راندمان پایین دارند به دلیل ساختار ناکارآمد، بخش زیادی از انرژی مصرفی را به هدر می‌دهند و با ورود بخاری‌های جدید با راندمان بالا انتظار می‌رود مصرف سوخت تا حد زیادی کاهش یابد.

کارشناس انرژی توضیح داد: هر دستگاه بخاری راندمان بالا به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب گاز صرفه‌جویی می‌کند که این رقم در مجموع برای چند میلیون واحد نصب‌شده، حجم عظیمی از مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

او بیان کرد: با اجرای طرح ملی جایگزینی بیش از ۴ میلیون بخاری فرسوده با نمونه‌های راندمان بالا، در سال مجموعاً حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی خواهد شد؛ گازی که می‌تواند در بخش‌های مولد مانند صنعت مورد استفاده قرار گیرد و فشار بر شبکه گازرسانی در زمستان را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به توجه به افزایش ناترازی انرژی اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در کاهش هدر رفت گاز و صرفه جویی در انرژی دارد و می‌توان از محل این صرفه‌جویی بخش عمده ای از گاز صنایع تأمین شود.

او بیان کرد: جایگزینی بخاری‌های راندمان پایین باید با برنامه‌ریزی منسجم، مشوق‌های مالی برای خانوارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی همراه باشد تا تحقق هدف‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش کیفیت زندگی شهروندان تسریع شود

برچسب ها: بخاری ، گاز
خبرهای مرتبط
رجبی مشهدی تاکید کرد:
اجرای هماهنگ مدیریت مصرف گاز و برق ضامن پایداری شبکه در زمستان/ تأمین ۸۰ درصد برق صنایع ادامه دارد
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در آستانه اتصال به شبکه برق سراسری
برنامه ریزی برای اسقاط ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور در جهت رفع ناترازی انرژی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
آخرین اخبار
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
کمک به تأمین مالی ارزی و استفاده از ارزهای راکد در چرخه اقتصادی کشور با صندوق‌های ارزی بورس
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد شد
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود
۶۰ هزارتن حبوبات برای فصل زمستان ثبت سفارش شد
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
بهترین هواپیما برای سفر به کیش چیست؟ ۷ تا از بهترین پرواز به کیش
از کجا مبل با اقساط ده ماهه بخریم؟
بنزین سوپر وارداتی دوباره گران شد
امکان کسب درآمد ارزی از بازار سرمایه فراهم شد
کاهش محسوس دمای هوا از روز سه‌شنبه