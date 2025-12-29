باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین نجفی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی در سراسر کشور، اهمیت بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی بیش از پیش مورد توجه مسئولان انرژی و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طبق آمارها استفاده از بخاری‌های سنتی و قدیمی در منازل ایرانی نقش قابل توجهی در هدررفت سوخت و ناترازی شبکه گاز دارندگفت: جایگزینی این تجهیزات با بخاری‌های راندمان بالا می‌تواند به‌طور چشمگیری مصرف گاز را کاهش دهد.

وی افزود: براساس آمار رسمی شرکت ملی گاز ایران، بخاری‌های قدیمی که راندمان پایین دارند به دلیل ساختار ناکارآمد، بخش زیادی از انرژی مصرفی را به هدر می‌دهند و با ورود بخاری‌های جدید با راندمان بالا انتظار می‌رود مصرف سوخت تا حد زیادی کاهش یابد.

کارشناس انرژی توضیح داد: هر دستگاه بخاری راندمان بالا به‌طور میانگین سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب گاز صرفه‌جویی می‌کند که این رقم در مجموع برای چند میلیون واحد نصب‌شده، حجم عظیمی از مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

او بیان کرد: با اجرای طرح ملی جایگزینی بیش از ۴ میلیون بخاری فرسوده با نمونه‌های راندمان بالا، در سال مجموعاً حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی خواهد شد؛ گازی که می‌تواند در بخش‌های مولد مانند صنعت مورد استفاده قرار گیرد و فشار بر شبکه گازرسانی در زمستان را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به توجه به افزایش ناترازی انرژی اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در کاهش هدر رفت گاز و صرفه جویی در انرژی دارد و می‌توان از محل این صرفه‌جویی بخش عمده ای از گاز صنایع تأمین شود.

او بیان کرد: جایگزینی بخاری‌های راندمان پایین باید با برنامه‌ریزی منسجم، مشوق‌های مالی برای خانوارها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی همراه باشد تا تحقق هدف‌های صرفه‌جویی در مصرف سوخت و افزایش کیفیت زندگی شهروندان تسریع شود