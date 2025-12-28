با فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته شاهد بارش باران در بعضی از شهر‌های خوزستان بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور _ امروز شاهد بارش باران در بعضی از شهرهای خوزستان و بالا آمدن آب‌های سطحی، آب‌گرفتگی معابر و بروز مشکلاتی در شهرستان‌های شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، رامهرمز، باوی، اندیکا، هفتکل، ایذه و باغملک و  ... بودیم.

بارش باران در بعضی از روستاها سبب طغیان رودخانه ‌های فصلی و خوشحالی کشاورزان شده است.

محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی همچنان تا روز سه‌شنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی نشان می‌دهد که در بیشتر نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا به‌نسبت شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد تا اواسط روز دوشنبه خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی افزود: از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود و بیشترین حجم بارش‌ها در نیمه شمالی، بخش‌های شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود، بنابراین آب‌گرفتگی معابر شهری و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: بارش باران ، باران
خبرهای مرتبط
بارش امروز باران در خوزستان + فیلم
باران هم آلودگی هوای اهواز را نَشُست
آماده‌باش کامل راهداری خوزستان برای بارش باران و برف
بارش باران در البرز
بدرقه‌ی تابستان با بارش باران
قطع ارتباط ایلام با لرستان و کرمانشاه
بارش باران و رگبار پراکنده در بیشتر نقاط کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
خداوند را شکر و سپاس
۰
۱
پاسخ دادن
آخرین اخبار
آلودگی هوا در ۳ شهر خوزستان
بارش برف در منطقه امام زاده عبدالله صیدون+فیلم