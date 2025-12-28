باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور _ امروز شاهد بارش باران در بعضی از شهرهای خوزستان و بالا آمدن آبهای سطحی، آبگرفتگی معابر و بروز مشکلاتی در شهرستانهای شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، رامهرمز، باوی، اندیکا، هفتکل، ایذه و باغملک و ... بودیم.
بارش باران در بعضی از روستاها سبب طغیان رودخانه های فصلی و خوشحالی کشاورزان شده است.
محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی همچنان تا روز سهشنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی نشان میدهد که در بیشتر نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا بهنسبت شدید همراه با تندباد لحظهای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد تا اواسط روز دوشنبه خواهد شد.
وی افزود: از اواسط روز دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه از شدت بارشها کاسته میشود و بیشترین حجم بارشها در نیمه شمالی، بخشهای شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان پیشبینی میشود، بنابراین آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیلها و رودخانههای فصلی در این مناطق دور از انتظار نیست.