مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی از گمرک این بندر وارد کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا توکل‌فرد، مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق این بندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است، گفت: در این مدت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی از طریق این گمرک وارد کشور شده است.

وی افزود: ارزش واردات کالاهای اساسی از گمرک بندر امام خمینی (ره) به بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) با بیان اینکه مجموع کالاهای وارداتی از طریق این گمرک در ۹ ماهه امسال به ۱۴ میلیون و ۱۴۵ هزار تن رسیده است، تصریح کرد: ارزش این میزان واردات بیش از ۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۵ درصد رشد داشته است.

توکل‌فرد با اشاره به اقلام عمده وارداتی از این گمرک ادامه داد: گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و شکر از مهم‌ترین کالاهای وارداتی از طریق گمرک بندر امام خمینی (ره) بوده‌اند.

وی یادآور شد: صادرات غیرنفتی از طریق این گمرک در این مدت به بیش از ۹ میلیون و ۷۳۲ هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است.

رکوردشکنی خروج روزانه ۳۷۰۰ کامیون کالای اساسی

مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) در پایان با اشاره به روند ترخیص و خروج کالاها از این گمرک گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک، آمار خروجی کامیون‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از گمرک رکورد شکسته و هم‌اکنون به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کامیون در روز رسیده است.