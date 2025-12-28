مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی از گمرک این بندر وارد کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا توکل‌فرد، مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق این بندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است، گفت: در این مدت ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی از طریق این گمرک وارد کشور شده است.

وی افزود: ارزش واردات کالاهای اساسی از گمرک بندر امام خمینی (ره) به بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) با بیان اینکه مجموع کالاهای وارداتی از طریق این گمرک در ۹ ماهه امسال به ۱۴ میلیون و ۱۴۵ هزار تن رسیده است، تصریح کرد: ارزش این میزان واردات بیش از ۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۵ درصد رشد داشته است.

توکل‌فرد با اشاره به اقلام عمده وارداتی از این گمرک ادامه داد: گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و شکر از مهم‌ترین کالاهای وارداتی از طریق گمرک بندر امام خمینی (ره) بوده‌اند.

وی یادآور شد: صادرات غیرنفتی از طریق این گمرک در این مدت به بیش از ۹ میلیون و ۷۳۲ هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است.

رکوردشکنی خروج روزانه ۳۷۰۰ کامیون کالای اساسی

مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) در پایان با اشاره به روند ترخیص و خروج کالاها از این گمرک گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک، آمار خروجی کامیون‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از گمرک رکورد شکسته و هم‌اکنون به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کامیون در روز رسیده است.

برچسب ها: گمرک ، کالای اساسی
خبرهای مرتبط
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
واردات سالیانه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی به ۲۲ میلیون تن رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ دی ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۷ دی ماه
فرصت اصلاح شماره شبای معتبر بانکی برای دریافت سود سهام عدالت
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ تداوم دارد
پوشاک استوک کالای دست دوم حساب نمی‌شود / فروش قسطی لباس مشکلی ندارد+ فیلم
بانک مرکزی: همه صرافی‌های رمزارز غیر مجازند
چک دیجیتال برای تمام بانک‌ها فعال شد
راه اندازی صندوق ارزی تا پایان سال
کاهش ۲۲ درصدی حجم آب موجود در سد‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
نصب کنتور‌های هوشمند آب به کجا رسید؟
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا از روز سه‌شنبه
واردات ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی با کشور
مقایسه آیفون ۱۷ پرو مکس نارنجی با نسخه مشکی و تیتانیومی
بانک مرکزی: همه صرافی‌های رمزارز غیر مجازند
چگونه کولر گازی مناسب مناطق گرم و خشک انتخاب کنیم؟
افزایش کیفیت بنزین در دستور کار قرار گرفت
هدف گذاری برای صادرات ۱۳ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی طی امسال
دامداران در زمان وقوع بارش دام‌ها را به مکان‌های سرپوشیده انتقال دهند
سهم ۶۰ درصدی قاچاق از بازار پوشاک کشور
تله‌کابین‌ها و تله‌سیژ‌ها باید مجوز استاندارد داشته باشند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۷ دی ماه
پوشاک استوک کالای دست دوم حساب نمی‌شود / فروش قسطی لباس مشکلی ندارد+ فیلم
انتشار اوراق ارز و طلا در هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد
چک دیجیتال برای تمام بانک‌ها فعال شد
ارزش معاملات خرد حوالی ۲۴ همت/ ۶۰ درصد نماد‌ها مثبت بود
کاهش ۲۲ درصدی حجم آب موجود در سد‌ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته
عدم تخصیص ارز، تولید روغن را کاهش داد
واردات نهاده‌های دامی ۸ درصد افزایش یافت
جمع‌آوری گاز‌های فلر تا پایان سال آینده+ فیلم
رشد بیش از ۶۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
راه اندازی صندوق ارزی تا پایان سال
صادرکنندگان باید ارز خود را بازگردانند
افزایش ۷ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی تا پایان سال
برنامه‌هایی برای صندوق کالایی مس با ساز و کار جذاب‌تر+ فیلم
رویکرد لایحه بودجه نسبت به بازار سرمایه قابل قبول ارزیابی می‌شود
۷۰ هزار کامیون فرسوده بالای ۷۰ سال در کشور وجود دارد
ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای برق کشور در زمستان وجود دارد
اجرای هماهنگ مدیریت مصرف گاز و برق ضامن پایداری شبکه در زمستان/ تأمین ۸۰ درصد برق صنایع ادامه دارد
نقش نهاد‌های مالی در عبور بازار سرمایه از شرایط سخت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ دی ماه ۱۴۰۴