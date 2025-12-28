باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و چهلمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رئیسجمهور با اشاره به مباحث مطرحشده در جلسه صبح مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: به لحاظ اعتقادی باور دارم که در شرایط کنونی و با توجه به تصمیمات و وضعیت اقتصادی کشور، همچنان اصلیترین و مهمترین توجه و نگاه ما باید معطوف به معیشت مردم باشد. اولویت اول و مهمترین اولویت کشور، معیشت مردم است و هر میزان درآمد ارزی که کشور در اختیار دارد، باید پیش از هر بخش دیگری در خدمت بهبود معیشت مردم قرار گیرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار دولت تصریح کرد: ما به دنبال کوچکسازی دولت و کاهش هزینههای آن هستیم.
رئیس جمهور با یادآوری سخنان خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: همانگونه که صبح امروز در مجلس نیز تأکید کردم، اگر نتوانیم معیشت مردم را حل کنیم، سرانجام آن، گرفتاری برای همه ما خواهد بود.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت دولت به بررسی پیشنهادهای ستاد اقتصادی درباره معیشت و همچنین موضوع سیاستهای ارزی سال آینده پرداختند و این موضوع بهصورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: ریاست جمهوری