معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری نباید بر معیشت مردم تأثیر منفی داشته باشد، گفت: با احتکار و گران‌فروشی باید مقابله شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در حال گذار به سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در سال آینده چه در بخش ارز و چه کالا هستیم، تصریح کرد: سمت و سوی دولت در این گذار مشخص است، اما باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به درپیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و لزوم تأمین کالا‌های موردنیاز مردم، ادامه داد: براساس گزارش‌های اخیر، برخی کالا‌ها از قفسه‌های فروشگاه‌ها در حال جمع شدن است که باید با سازوکار مشخصی با این مسأله مقابله کرد.

وی تصریح کرد: در دولت بحث و بررسی درباره چگونگی حمایت از معیشت مردم دنبال می‌شود و دولت معتقد است اصلاحات ساختاری نباید تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد.

عارف تأکید کرد: چندین قلم کالایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد همچنان باید با قیمت قبلی توزیع شود، همچنین تأمین کالا‌های اساسی باید در اولویت باشد. باید راهکار‌های ثبات قیمت کالا‌ها و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها دنبال شود. زیرا وقتی قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند، سوءاستفاده، احتکار و گران‌فروشی رخ می‌دهد که باید با آن مقابله کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: راهبرد اصلی دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه، فروپاشی اقتصادی کشورمان است بنابراین ما نباید نسبت به این راهبرد دشمن غفلت کنیم.

عارف در پایان تاکید کرد: برای حمایت از تولید و تأمین کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم تا حد امکان نباید برق و گاز صنایع قطع شود.

در این جلسه گزارشی از ذخایر استراتژیک کالا‌های اساسی ارائه و مقرر شد سازوکار تأمین این کالا‌ها تا اول اردیبهشت سال آینده و الزامات تخمین و تأمین ارز موردنیاز توسط وزارت جهادکشاورزی پیش‌بینی شود.

همچنین با توجه به گزارشی از روند تغییرات میانگین کالا‌های منتخب کشور و نوسانات قیمت لبنیات، مصوب شد برای مدیریت بازار اعمال هرگونه محدودیت بر صادرات شیرخشک و کره با تشخیص وزارت جهادکشاورزی انجام شود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، معیشت مردم
خبرهای مرتبط
عارف:
فناوری‌های فضایی تجلی پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است
عارف: بیضایی معیاری ماندگار در تاریخ هنر ایران است
عارف: برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرمانده نیروی هوایی ارتش:هوش مصنوعی، میدان‌دار اصلی جنگ‌های شناختی نوین است
شرایط اثبات عسر و حرج برای ثبت دادخواست طلاق تغییر کرد
نبود حکمرانی ارزی در حال ایجاد فاجعه است/ کلیات بودجه ۱۴۰۵ باید رد شود
بودجه ۱۴۰۵ کل کشور معادل ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان است
عراقچی: احزاب و گروه‌های یمنی مانع تضعیف و تجزیه یمن شوند
تصویب اجرای آزمایشی پنج‌ساله طرح تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر
با اصلاح ساختار بودجه و مدیریت عادلانه منابع، می‌توان مشکلات معیشتی مردم را برطرف کرد
پزشکیان: استاد دینانی عقلانیت و معنویت را به‌درستی به‌هم پیوند زده‌اند
دیوان محاسبات: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون شفافیت و با کسری بودجه همراه است
آخرین اخبار
عارف: اصلاحات ساختاری نباید تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد
پزشکیان: بهبود معیشت مردم باید بر همه بخش‌ها تقدم داشته باشد
فناوری‌های فضایی تجلی پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است
ضرورت شناسایی اولویت‌های بخش خصوصی برای تجارت میان تهران و مسکو
اصلاح شبکه توزیع، بزرگ‌ترین فرصت مهار گرانی
پزشکیان:معاونت راهبردی ریاست جمهوری رصدخانه کارشناسی کشور است
تسلیت پزشکیان برای زنده‌یاد بهرام بیضایی
پزشکیان: استاد دینانی عقلانیت و معنویت را به‌درستی به‌هم پیوند زده‌اند
عراقچی: احزاب و گروه‌های یمنی مانع تضعیف و تجزیه یمن شوند
یوسفی: فردا کلیات بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود
نبود حکمرانی ارزی در حال ایجاد فاجعه است/ کلیات بودجه ۱۴۰۵ باید رد شود
دیوان محاسبات: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون شفافیت و با کسری بودجه همراه است
با اصلاح ساختار بودجه و مدیریت عادلانه منابع، می‌توان مشکلات معیشتی مردم را برطرف کرد
شرایط اثبات عسر و حرج برای ثبت دادخواست طلاق تغییر کرد
تصویب اجرای آزمایشی پنج‌ساله طرح تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر
فرمانده نیروی هوایی ارتش:هوش مصنوعی، میدان‌دار اصلی جنگ‌های شناختی نوین است
بودجه ۱۴۰۵ کل کشور معادل ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان است
جلوگیری از تورم از اولویت‌های مهم دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ است
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار مجلس
شرط تحصیلات مرتبط برای شهردار باید بدون شائبه سیاسی باشد/ اعتبارات شهرداری تهران از بودجه عمرانی کشور بیشتر است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۷ دی
عارف: بیضایی معیاری ماندگار در تاریخ هنر ایران است
همکاری‌های دریایی ایران، چین و روسیه وارد تمرینات گرم شده است