باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سالاریه عصر امروز -یکشنبه ۷ دی- پس از پرتاب سه ماهواره ایرانی با ماهواره بر روسی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه پرتابهای متعددی را در سال جاری انجام دادیم، افزود: بعضی پرتابها، پرتابهای آزمایشی بود که با هدف تثبیت فناوری ماهوارهای انجام شد که سه پرتاب و دو پرتاب خارجی انجام شده است.
وی با بیان اینکه پرتابهای دیگری تا پایان سال خواهیم داشت که با هدف تثبیت پرتابگر و ماهوارهها است، خاطر نشان کرد: مهمترین موضوعی که دنبال میکنیم، آماده کردن پرتابگر برای پرتاب از پایگاه چابهار است. فاز اول پایگاه چابهار به اتمام رسیده و بخشهای کمی از عملیات عمرانی پایگاه باقی مانده است که در حال برنامهریزی هستیم که اولین پرتاب ماهواره را از این پایگاه داشته باشیم. شاید مهمترین اقدامی به زودی انجام میدهیم در حوزه پرتابگر، همین موضوع باشد.
رئیس سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه البته برای ایام بهمنماه پرتابهای دیگری هم پیشبینی شده که به موقع اعلام خواهد شد، ادامه داد: پایگاه سلماس به اتمام شده و در حال تست گرم هستیم. منتظر افتتاح با حضور وزیر ارتباطات هستیم.
وی همچنین درباره اتمام و زمان پرتاب ماهواره ناهید ۳ نیز اظهار داشت: این ماهواره در حال تحقیق و توسعه است. فاز طراحی اولیه به اتمام رسیده، و با تکمیل طراحی تفصیلی و ساخت، برای ساخت نمونههای اولیه و پرتاب ماهواره آماده خواهد شد.
عضو شورای عالی فضایی با بیان اینکه برای پرتاب ماهوارههای داخلی برنامههای متعددی جهت استفاده از ماهواره برهای داخلی طراحی شده است، ادامه داد: از ماهواره برهای ایرانی از جمله میتوان به پرتابگر سیمرغ، قائم ۱۱۰ و هم قاصد اشاره کرد که امیدواریم تا پایان سال پایان سال از این ماهواره برها استفاده کنیم که در زمان مناسب اعلام میشود.
وی با اشاره به اینکه ماهوارههای ناهید ۲ (نمونه دوم) به علاوه ماهوارههای سری پژوهش (پژوهش ۱، ۲ و ۴) در حال اتمام هستند، اظهار داشت: این ماهواره ها، ماهوارههایی هستند که به زودی برای پرتاب با ماهواره برهای ایرانی آماده میشوند.
سالاریه همچنین درباره همکاریهای بین المللی ایران با کشورهای دیگر در زمینه فضایی تصریح کرد: ما پرتابهای بینالمللی و داخلی را همزمان دنبال میکنیم. در کنار پرتابهای داخلی که با هدف تثبیت فناوری ماهواره و ماهواره بر هستند، در جهت تسریع تثبیت فرایند ساخت ماهواره، پرتابهای خارجی هم خواهیم داشت. برنامهریزی شده که سال آینده پرتاب خارجی داشته باشیم.
وی درباره انتقادات در زمینه پرتاب ماهواره به وسیله ماهواره برهای خارجی گفت: ماهوارههای متعددی در کشور ساخته شده و ضرورت دارد که فرآیند تثبیت ماهواره سریعتر انجام شود. ظرفیت پرتاب داخلی ما بسیار خوب است. تا همین الان برای هدف تثبیت فرایند ماهوارهبر ۳ پرتاب آزمایشی امسال داشتیم. پرتابهای دیگری هم داریم تا پایان سال داریم. به هر حال پنج تا شش پرتاب داخلی و خارجی در هر سال خواهیم داشت، به دلیل اینکه تعداد ماهوارههایی که ساخته و آماده پرتاب هستند افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه بخشهای مختلفی در کشور در حال ساخت ماهواره هستند، گفت: دیدیم در این پرتاب امروز، سه نهاد متفاوت و مختلف از مجموعههای دولتی، خصوصی و دانشگاهی ماهواره ساختهاند. ماهوارههای متعددی مثل پژوهش ۱، ۲، ۴، نمونه دوم ناهید ۲، بلوک انتقال مداری سامان ۱ (نمونه دوم) همه آماده پرتاب یا در شرف اتمام هستند که برای پرتاب از ماهوارهبرهای ایرانی استفاده میشود.
وی با اشاره به آغاز پرتاب مجموعه ماهوارهای بسیار مهم شهید سلیمانی از سال آینده اظهار داشت: پرتابگرهایی که برای ارسال این ماهوارهها به فضا انتخاب کردیم، پرتابگرهای داخلی هستند و امیدواریم ظرف یک سال همه پرتابهای این مجموعه انجام خواهد شد؛ بنابراین ما پرتابهای داخلی با ترافیک بالا داریم، در کنار آن با توجه به اینکه تعدد ساخت ماهواره داریم، ضرورت دارد که ظرفیت پرتاب افزایش یابد.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: دیدید که در پرتاب امروز سه ماهواره به مدار رفتند تا فرایند تثبیت ماهواره در مدار طی شود. مرحله تست در مدار از مهمترین مراحل ساخت و توسعه فناوری ماهواره و تثبیت فناوری ماهواره است. باید فرآیند طی شود تا هر چه سریعتر به مرحله اقتصادی شدن صنعت فضایی برسیم.
وی درباره اینکه آیا سال آینده نسبت به سال جاری پرتابهای بیشتری خواهیم داشت، تصریح کرد: ما در سال ۵ تا ۶ پرتاب داخلی و تعدادی پرتاب خارجی داریم ولی با پیشبینیهایی که شده، سال آینده سال پرپرتابتری خواهد بود.
سالاریه دربره کپسولهای زیستی نیز گفت:فاز طراحی کپسول یک تن به اتمام رسیده و پیشبینی میشود تا شهریور سال آینده، آماده پرتاب شود. بسیاری از سیستمهای این کپسول ساخته شده و در حال تست هستند. البته ساخت برخی زیرسیستمها باقی مانده است.
وی ادامه داد: پیشبینی ما این است در سال ۱۴۰۵ این کپسول آماده شده، البته موضوعات فنی ممکن است چالشهایی ایجاد کنند و برنامه و پیشبینی ما کمی جابهجا شود. اما با توجه به پیشرفتهای فعلی، پروژه باید در سال آینده برای پرتاب آماده و انجام شود.
منبع: ایرنا