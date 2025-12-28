مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در اغلب مناطق کشور ابرناکی و بارندگی رخ می‌دهد که در هفت استان بارش‌ها شدید خواهد بود.

وی افزود : امشب به‌جز جنوب شرق، شرق و سواحل شرقی دریای خزر، در سایر مناطق کشور ابرناکی و بارندگی رخ می‌دهد.در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال غرب فارس، جنوب اصفهان و بوشهر بارش شدت خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه فردا (دوشنبه) در کل کشور به‌جز مناطق مرکزی ابرناکی و بارش ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه سه‌شنبه این سامانه در جنوب غرب، غرب و مناطقی از شمال غرب، دامنه چ‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور فعال است و در غالب مناطق بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما رخ می دهد گفت:همچنین با نفوذ جریانات سرد به سواحل دریای خزر، بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما در سواحل دریای خزر رخ می دهد.

وی ادامه داد: چهارشنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و کاهش دما ادامه خواهد داشت و بعداز ظهر در آذربایجان غربی، ارتفاعات آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و بارش برف رخ می دهند.پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده شاهد باد شدید در نیمه شرقی کشور، شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید خواهیم بود.سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور پیش بینی می شود.

وی ادامه داد:طی دو روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و سه روز آینده دریای خزر مواج است.

 

 

