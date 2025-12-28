در اجلاس سراسری سران،معتمدان و ممسئولان جامعه عشایری کشور بر مکتب شهید سلیمانی و صیانت از فرهنگ بومی تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-سید هادی صالحی ساداتی، مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری در اجلاس سراسری جامعه عشایری کشور که از ششم تا هشتم دی‌ماه با حضور گسترده سران، معتمدین و مسئولان منتخب عشایر در سالن همایش‌های اردوگاه ولایت در حال برگزاری است، با اشاره به اهداف برگزاری گردهمایی، تبیین شخصیت و مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را از مهم‌ترین محورهای اجلاس دانست و بر ضرورت استمرار راه آن شهید والامقام در عرصه‌های مختلف به‌ویژه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

او با بیان اینکه جامعه عشایری همواره در مسیر تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا حرکت کرده است، افزود: عشایر کشور آمادگی کامل دارند تا در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

صالحی ساداتی همچنین مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان را از دیگر موضوعات مهم اجلاس عنوان کرد و گفت: توجه به فرهنگ بومی و اصیل اقوام و عشایر ایران اسلامی بهترین راهکار برای صیانت از هویت ملی و دینی است.

او خاطرنشان کرد: پیوند عمیق میان فرهنگ ایرانی و اسلامی در زندگی اقوام و عشایر، سپری مقاوم در برابر نفوذ فرهنگی دشمنان به شمار می‌رود.

سردار سیدقاسم قریشی جانشین فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین هم با یادآوری سخنان حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل عشایر را ذخایر انقلاب می‌دانستند و این تعبیر گویای نقش بنیادین و ارزشمند آنان در حفظ و پشتیبانی از نظام اسلامی است.

جانشین فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین، افزود: همچنین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیانات خود، عشایر را «پاسداران مرزهای ایران و پاسداران فرهنگ بومی و اصیل ایرانی» معرفی کرده‌اند که این سخن نشانه اعتماد و توجه ویژه معظم‌له به این قشر مؤمن و غیور است.

قریشی ابراز کرد: آنچه در صحنه عمل نیز شاهد بوده‌ایم، دقیقاً مؤید همین نگاه عمیق رهبران انقلاب است؛ چرا که عشایر از نخستین نیروهای مردمی بودند که چه در مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب پیش از دوران دفاع مقدس و چه در طول هشت سال جنگ تحمیلی، در خط مقدم حضور یافتند.

او ادامه داد: در روزگاری که بسیاری از اقشار جامعه از جمله دانشجویان، کشاورزان، کارگران و کارمندان هنوز با اصول نظامی آشنایی نداشتند، این عشایر سلحشور که از دیرباز با سلاح و فنون جنگ آشنا بودند، توانستند در روزهای ابتدایی، مانع پیشروی دشمن بعثی شوند.

جانشین فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین، عنوان کرد: عشایر در ادامه نبرد نیز در بیشتر عملیات‌های دفاع مقدس نقش پررنگ و تأثیرگذاری داشتند و پس از آن نیز در عرصه‌های مختلف، همچنان در خدمت امنیت کشور بوده‌اند.

او تصریح کرد: در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز حضور مسلحانه و سازمان‌یافته عشایر در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، با برنامه‌ریزی دقیق و پشتیبانی سازمان بسیج عشایری، باعث اجرای رزمایش‌های موفقی شد که خود الهام‌بخش و بازدارنده برای دشمنان بود.

قریشی در پایان گفت: هم‌زمان با فعالیت‌های نیروهای بسیج شهری و روستایی در قالب گشت‌ها و ایست‌های بازرسی، عشایر نیز نقش مؤثری در مقابله با عوامل ناامنی و مزدوران بیگانه ایفا کردند و امروز می‌توان گفت آنان همچنان مایه قوت قلب ملت ایران و رزمندگان اسلام هستند.