باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با توجه به ضرورت تأمین مالی ارزی و استفاده از ظرفیت منابع ارزی موجود، مقررات مرتبط با صندوق سرمایهگذاری در داراییهای ارزی با درآمد ثابت ارزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران تدوین شده است.
وی افزود: هدف از طراحی صندوقهای صدور و ابطالی ارزی، جمعآوری منابع ارزی از عموم سرمایهگذاران بهمنظور تأمین مالی ارزی طرحهای صادراتمحور است؛ طرحهایی که میتوانند به افزایش ارز در دسترس در چهارچوب اقتصاد ایران منجر شوند.
صندوقهای صدور و ابطالی ارزی
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس گفت: ساختار این نوع از صندوقها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری است و هر صندوق دارای یک ارز منتخب است که بهصورت شفاف و صریح در اساسنامه صندوق درج میشود.
وی ادامه داد: ارکان صندوقهای صدور و ابطالی مبتنی بر ارز، شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس است. مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است و مدیر عملیات ارزی باید مجوز انجام عملیات ارزی از بانک مرکزی را دارا باشد.
صدور واحد در ازای دریافت حواله یا اسکناس ارزی
ایرانشاهی اضافه کرد: صندوقهای ارزی در زمان صدور واحدهای سرمایهگذاری، از سرمایهگذاران اسکناس یا حواله ارزی دریافت میکنند و در زمان ابطال نیز متناسب با درخواست سرمایهگذار، ارز یا حواله ارزی به آنها پرداخت میشود.
وی گفت: منابعی که از سرمایهگذاران دریافت میشود، در سپردههای ارزی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی سرمایهگذاری خواهد شد.
درآمد ارزی
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس ادامه داد: استفاده از وجوه ارزی راکد نزد اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مالی، از مهمترین کارکردهای این صندوقهاست و در عین حال، برای صاحبان منابع ارزی که دارایی آنها تاکنون بهصورت راکد نگهداری میشده، درآمد ارزی ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: تأمین مالی پروژههای ارزی صادراتمحور از دیگر مزایای این صندوقهاست که میتواند به افزایش ارز در دسترس و ایجاد انگیزه برای بازگشت سریعتر ارز حاصل از صادرات منجر شود.
معافیت مالیاتی صندوقهای ارزی
ایرانشاهی افزود: درآمدهای صندوقهای ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و این موضوع جذابیت سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: صندوقهای صدور و ابطالی ارزی دارای ضامن نقدشوندگی خواهند بود که تأمین نقدشوندگی در زمان ابطال واحدهای سرمایهگذاری را تضمین میکند. همچنین همه دریافتها، پرداختها و محاسبات صندوق به ارز منتخب انجام میشود و موضوع تسعیر ارز در این صندوقها اساساً مطرح نیست.
منبع: سازمان بورس