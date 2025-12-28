باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط زنده شبکه خبر از قرار گرفتن همزمان سه ماهواره سنجشی ساخت دولت، بخش خصوصی و دانشگاه در مدار، خبر داد و این رویداد را نقطه عطفی در مسیر اجرای نقشه راه فضایی کشور دانست. به گفته او، این دستاورد زمینهساز تثبیت فناوریهای فضایی و حرکت به سمت توسعه منظومههای ماهوارهای در آینده نزدیک خواهد بود.
ستار هاشمی با اشاره به دریافت احتمالی نخستین سیگنالها، اعلام کرد که پیشبینی میشود ارتباط اولیه با ماهوارههای پایا، ظفر و کوثر امشب حدود ساعت ده تا ده و نیم برقرار شود و تیمهای فنی از ساعات اولیه در حال رصد و برقراری ارتباط با این ماهوارهها هستند.
وی هدف اصلی توسعه فناوری فضایی را قرار گرفتن آن در خدمت مردم و افزایش رفاه عمومی عنوان کرد و گفت ماهوارههای سنجشی و مخابراتی هر یک مأموریتهای متفاوت، اما مکمل دارند که میتوانند نقش مؤثری در تسهیل امور کشور ایفا کنند.
وزیر ارتباطات افزود: ماهوارههای سنجشی در حوزههایی مانند مدیریت منابع آبی، پایش پدیده فرونشست زمین، مدیریت زمین و توسعه کشاورزی هوشمند کاربرد دارند و میتوانند به شکلگیری زیستبوم اقتصاد فضایی و تصمیمگیری دقیقتر در بخشهای مختلف کمک کنند.
هاشمی همچنین به نقش ماهوارههای مخابراتی در توسعه عدالت ارتباطی اشاره کرد و گفت این ماهوارهها امکان ایجاد دسترسی پایدار ارتباطی را برای مناطق روستایی و دورافتاده، بهویژه مناطق صعبالعبور، فراهم میکنند.
وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد که این وزارتخانه موظف است همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با کیفیت مناسب به زیرساختهای ارتباطی کشور متصل کند تا ساکنان روستاها نیز از خدمات دیجیتال و دولت الکترونیکی بهرهمند شوند.
به گفته وزیر ارتباطات، در برخی مناطق به دلیل موانع طبیعی، استفاده از ارتباطات ماهوارهای تنها راهکار عملی است و در این مسیر گامهای ارزشمندی برداشته شده است. او ابراز امیدواری کرد که با توسعه ماهوارههای مخابراتی بومی، ارائه خدمات ارتباطی پایدار به روستاهای دورافتاده کشور با اتکا به ظرفیتهای داخلی محقق شود.