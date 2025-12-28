بسیاری از صهیونیست‌هایی که در شرکت‌های فناوری چند ملیتی کار می‌کنند، طی دو سال گذشته درخواست نقل مکان به خارج را ارائه کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش جدیدی که توسط شرکت‌های فناوری منتشر شده، بیان می‌کند که طی دو سال گذشته و در میانه جنگ غزه، تعداد درخواست‌های نقل مکان به خارج، توسط اسرائیلی‌هایی که در شرکت‌های چند ملیتی کار می‌کنند، افزایش یافته است.

این درخواست‌ها بیشتر از سوی کارمندانی بوده که در شرکت‌های چندملیتی فناوری در سرزمین‌های اشغالی مانند مایکروسافت، آمازون، متا و اپل کار می‌کنند.

طبق این گزارش، در سال گذشته بیش از نصف شرکت‌ها (۵۳ درصد) افزایش درخواست کارمندان برای انتقال به خارج از سرزمین‌های اشغالی را گزارش کرده‌اند.

انجمن صنایع فناوری اسرائیل خاطرنشان کرد که این روند ممکن است به مرور زمان به حوزه فناوری اسرائیل «آسیب برساند.» این انجمن در گزارش سالانه خود همچنین می‌گوید برخی از شرکت‌های چندملیتی در حال بررسی انتقال سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود به خارج از سرزمین‌های اشغالی هستند.

 پیش از این، مرکز آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که از اکتبر ۲۰۲۳ (زمان آغاز جنگ غزه) تا سپتامبر ۲۰۲۵ (مهرماه سال جاری) بیش از ۱۸۰ هزار صهیونیست سرزمین‌های اشغالی را به طور دائمی ترک کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: صهیونیست‌ها ، سرزمین‌های اشغالی ، شرکت فناوری
