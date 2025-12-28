باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - رئیس پژوهشگاه فضایی کشور با حضور در برنامه تلویزیونی از ثبت ۱۰ پرتاب فضایی طی یک‌سال‌ونیم گذشته خبر داد و این روند را نشانه‌ای روشن از رشد پایدار صنعت فضایی ایران و عبور آن از مرحله صرفاً دولتی به سمت شکل‌گیری اقتصاد فضا با حضور فعال بخش خصوصی و دانشگاه‌ها دانست.

یزدانیان با اشاره به پرتاب موفق سه ماهواره سنجشی اخیر گفت: این ماهواره‌ها که با همکاری دولت، بخش خصوصی و دانشگاه توسعه یافته‌اند، علاوه بر انجام مأموریت اصلی سنجش از دور، به‌عنوان بستری برای آزمون زیرسیستم‌ها، پلتفرم‌های ماهواره‌ای، سامانه‌های اپتیکی و مکانیکی بومی نیز عمل می‌کنند و نقش مهمی در تثبیت فناوری‌های داخلی دارند.

به گفته وی، تمرکز اصلی این سه ماهواره بر مأموریت‌های سنجشی و ارسال تصاویر با قدرت تفکیک حدود ۱۵ متر تا کمتر از پنج متر است که با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی می‌تواند به دقت‌های بالاتری نیز برسد. این تصاویر در حوزه‌هایی مانند پایش کشاورزی، مدیریت منابع آب، کنترل فرونشست زمین، ریزگردها، آلودگی هوا و مدیریت بحران کاربرد مستقیم دارد و می‌تواند تأثیر ملموسی بر معیشت و زندگی روزمره مردم بگذارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور افزود یکی از این ماهواره‌ها دارای مأموریت جانبی در حوزه اینترنت اشیا است و امکان ارسال فرمان به تجهیزات زمینی و ایجاد ارتباط حداقلی را فراهم می‌کند، هرچند مأموریت اصلی هر سه ماهواره سنجش از دور تعریف شده است.

یزدانیان عمر اسمی این ماهواره‌ها را بین دو تا پنج سال عنوان کرد و گفت تجربه ماهواره‌های پیشین نشان داده که عمر عملیاتی آنها می‌تواند فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد؛ موضوعی که بیانگر توانمندی داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات فضایی با دقت بالا است.

وی با تأکید بر اینکه ایران در زمره معدود کشور‌های صاحب فناوری فضایی قرار دارد، تصریح کرد بسیاری از کشور‌ها صرفاً خریدار ماهواره و فناوری هستند، اما ایران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و توسعه بومی، توان طراحی، ساخت و بهره‌برداری ماهواره‌ها را به دست آورده است.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور خاطرنشان کرد تثبیت توانمندی ایران در مدار‌های پایین زمین محقق شده و برنامه‌ها به سمت طراحی و ساخت ماهواره‌ها برای مدار‌های بالاتر در حال حرکت است. به گفته او، ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های تجاری فضایی نشانه بلوغ این صنعت و شکل‌گیری زنجیره ارزش اقتصاد فضا در کشور است.

یزدانیان با تأکید بر ماهیت خدمات‌محور فعالیت‌های فضایی ایران گفت توسعه ماهواره‌ها نه با هدف نمایش قدرت، بلکه برای خدمت‌رسانی به مردم، مدیریت چالش‌های ملی و ارتقای کیفیت زندگی انجام می‌شود و پرتاب‌های اخیر را می‌توان گامی مهم در مسیر منظومه‌سازی ماهواره‌ای در حوزه‌های سنجشی و ارتباطی دانست.