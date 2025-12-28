یزدانیان با اعلام ثبت ۱۰ پرتاب موفق در یک‌سال‌ونیم گذشته گفت پرتاب همزمان سه ماهواره سنجشی بومی، نشانه تثبیت فناوری فضایی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - رئیس پژوهشگاه فضایی کشور با حضور در برنامه تلویزیونی از ثبت ۱۰ پرتاب فضایی طی یک‌سال‌ونیم گذشته خبر داد و این روند را نشانه‌ای روشن از رشد پایدار صنعت فضایی ایران و عبور آن از مرحله صرفاً دولتی به سمت شکل‌گیری اقتصاد فضا با حضور فعال بخش خصوصی و دانشگاه‌ها دانست.

یزدانیان با اشاره به پرتاب موفق سه ماهواره سنجشی اخیر گفت: این ماهواره‌ها که با همکاری دولت، بخش خصوصی و دانشگاه توسعه یافته‌اند، علاوه بر انجام مأموریت اصلی سنجش از دور، به‌عنوان بستری برای آزمون زیرسیستم‌ها، پلتفرم‌های ماهواره‌ای، سامانه‌های اپتیکی و مکانیکی بومی نیز عمل می‌کنند و نقش مهمی در تثبیت فناوری‌های داخلی دارند.

به گفته وی، تمرکز اصلی این سه ماهواره بر مأموریت‌های سنجشی و ارسال تصاویر با قدرت تفکیک حدود ۱۵ متر تا کمتر از پنج متر است که با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی می‌تواند به دقت‌های بالاتری نیز برسد. این تصاویر در حوزه‌هایی مانند پایش کشاورزی، مدیریت منابع آب، کنترل فرونشست زمین، ریزگردها، آلودگی هوا و مدیریت بحران کاربرد مستقیم دارد و می‌تواند تأثیر ملموسی بر معیشت و زندگی روزمره مردم بگذارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور افزود یکی از این ماهواره‌ها دارای مأموریت جانبی در حوزه اینترنت اشیا است و امکان ارسال فرمان به تجهیزات زمینی و ایجاد ارتباط حداقلی را فراهم می‌کند، هرچند مأموریت اصلی هر سه ماهواره سنجش از دور تعریف شده است.

یزدانیان عمر اسمی این ماهواره‌ها را بین دو تا پنج سال عنوان کرد و گفت تجربه ماهواره‌های پیشین نشان داده که عمر عملیاتی آنها می‌تواند فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد؛ موضوعی که بیانگر توانمندی داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات فضایی با دقت بالا است.

وی با تأکید بر اینکه ایران در زمره معدود کشور‌های صاحب فناوری فضایی قرار دارد، تصریح کرد بسیاری از کشور‌ها صرفاً خریدار ماهواره و فناوری هستند، اما ایران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و توسعه بومی، توان طراحی، ساخت و بهره‌برداری ماهواره‌ها را به دست آورده است.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور خاطرنشان کرد تثبیت توانمندی ایران در مدار‌های پایین زمین محقق شده و برنامه‌ها به سمت طراحی و ساخت ماهواره‌ها برای مدار‌های بالاتر در حال حرکت است. به گفته او، ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های تجاری فضایی نشانه بلوغ این صنعت و شکل‌گیری زنجیره ارزش اقتصاد فضا در کشور است.

یزدانیان با تأکید بر ماهیت خدمات‌محور فعالیت‌های فضایی ایران گفت توسعه ماهواره‌ها نه با هدف نمایش قدرت، بلکه برای خدمت‌رسانی به مردم، مدیریت چالش‌های ملی و ارتقای کیفیت زندگی انجام می‌شود و پرتاب‌های اخیر را می‌توان گامی مهم در مسیر منظومه‌سازی ماهواره‌ای در حوزه‌های سنجشی و ارتباطی دانست.

برچسب ها: پرتاب ماهواره ، سازمان فضایی
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان فضایی ایران:
ترویج علوم فضایی شرط اصلی توسعه پایدار صنعت فضاست
ایران با پرتاب همزمان سه ماهواره، امید و جسارت علمی خود را به مدار زمین فرستاد
پرتاب ماهواره‌های ظفر۲، کوثر و پایا به مدار نزدیک زمین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرتاب ماهواره‌های ظفر۲، کوثر و پایا به مدار نزدیک زمین + فیلم
ایران با پرتاب همزمان سه ماهواره، امید و جسارت علمی خود را به مدار زمین فرستاد
پرتاب ماهواره‌های ایرانی؛ پیوند علم فضا با پرورش تفکر علمی کودکان و نوجوانان
چرا زهره با وجود آلودگی نوری، صبح‌ها به وضوح قابل مشاهده است؟
فرصت ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۲۴ ساعت تمدید شد
سالاریه: ماهواره‌های دیگری در بهمن ماه به فضا پرتاب می‌شود
مصوبه «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های مواد پیشرفته و فرایند‌های نوین فرآوری مواد» ابلاغ شد
۵ بازی برتر PS Plus 
ریلمی به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
 گرمایش بی‌سابقه و ذوب سریع یخ‌ها در قطب شمال
آخرین اخبار
ایران در آستانه منظومه‌سازی فضایی است
پرتاب ۳ ماهواره ایرانی چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟
استفاده از ماهواره‌های سنجشی برای مدیریت منابع آبی کشور + فیلم
سالاریه: ماهواره‌های دیگری در بهمن ماه به فضا پرتاب می‌شود
حضور موفق ۱۲۰ دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵
ایران با پرتاب همزمان سه ماهواره، امید و جسارت علمی خود را به مدار زمین فرستاد
 گرمایش بی‌سابقه و ذوب سریع یخ‌ها در قطب شمال
۵ بازی برتر PS Plus 
باکتری‌های روده نقش محافظتی در برابر دیابت دارند
چرا زهره با وجود آلودگی نوری، صبح‌ها به وضوح قابل مشاهده است؟
هیپوترمی؛ تهدیدی برای قلب و سلامت عمومی در هوای سرد
پرتاب ماهواره‌های ظفر۲، کوثر و پایا به مدار نزدیک زمین + فیلم
ریلمی به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
ترویج علوم فضایی شرط اصلی توسعه پایدار صنعت فضاست
پرتاب ماهواره‌های ایرانی؛ پیوند علم فضا با پرورش تفکر علمی کودکان و نوجوانان
کمبود بیش از هزار تخت بیمارستانی سوختگی در کشور
فرصت ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۲۴ ساعت تمدید شد
روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با تمرکز بر مرجعیت علمی و مساله‌محوری
مصوبه «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های مواد پیشرفته و فرایند‌های نوین فرآوری مواد» ابلاغ شد
آمادگی مدارس استان کرمان برای اسکان زائران شهید سلیمانی
آغاز مصاحبه علمی آزمون دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی
وزیر بهداشت در نامه‌ای به پزشکیان خواستار کاهش ظرفیت پزشکی شد
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
تولید داخلی داروی حیاتی اس‌ام‌ای؛ ایران دومین تولیدکننده جهان شد + فیلم