در آستانه دیدار ترامپ و زلنسکی، رئیس جمهور آمریکا با همتای روسی خود، تماس تلفنی برقرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که پیش از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در فلوریدا، گفتگوی تلفنی «خوب و بسیار سازنده‌ای» با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه داشته است.

ترامپ و زلنسکی قرار است تا ساعاتی دیگر با یکدیگر دیدار کنند. این سومین دیدار دو طرف از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.

انتظار می‌رود بررسی طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ولودیمیر زلنسکی محور گفت‌و‌گو‌های دو طرف باشد. هرچند ترامپ تاکید کرده است که تا زمانی که او این طرح را «تایید» نکند، زلنسکی «چیزی ندارد».

این طرح شامل تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و تعهد این کشور برای برگزاری انتخابات است. با این حال، گفته شده دو مسئله مهم «کنترل نیروگاه زاپروژیا» و «کنترل قلمرو» هنوز حل نشده باقی مانده است.

زلنسکی می‌گوید که هنوز هیچ توافقی با آمریکا در مورد بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حاصل نشده است. به گفته او، پیشنهاد آمریکا این است که این نیروگاه به طور مشترک توسط اوکراین، آمریکا و روسیه اداره شود و هر کدام سهم مساوی در یک شرکت مشترک داشته باشند و آمریکایی‌ها به عنوان مدیران اصلی عمل کنند.

در مورد مسئله قلمرو نیز اوکراین می‌گوید پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در دونتسک، واقع در شرق را پذیرفته است. هرچند زلنسکی می‌گوید هر گونه طرح صلحی را در نهایت باید به همه‌پرسی بگذارد.

منبع: رویترز