باشگاه خبرنگاران جوان - پرتاب اخیر ماهوارههای ایرانی بار دیگر توجه رسانههای منطقهای و بینالمللی را به برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران جلب کرد. رسانههای عبری در گزارشهای خود با اذعان به پیشرفتهای فناورانه ایران، این موفقیت را در شرایطی قابل توجه دانستند که تهران تحت تحریمها قرار دارد.
برخی از این رسانهها تأکید کردند توسعه فناوری فضایی ایران، بیانگر خودکفایی و استمرار مسیر علمی این کشور علیرغم محدودیتها و فشارهای سیاسی است. در همین حال، رسانههای عربی نیز با برجسته کردن همزمانی این پرتاب با تحریمها و تهدیدهای خارجی، آن را دستاوردی راهبردی توصیف کردند که نشاندهنده توان ایران در پیشبرد پروژههای پیچیده علمی و فناوری است.