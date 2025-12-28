کرملین اعلام کرد روسیه و آمریکا معتقدند آتش‌بس موقت در اوکراین نه‌تنها صلح به همراه نمی‌آورد، بلکه جنگ را طولانی‌تر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کرملین پس از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او، اعلام کرد که روسیه و آمریکا توافق دارند که هرگونه آتش‌بس موقت در اوکراین، جنگ را طولانی‌تر خواهد کرد.

یوری اوشاکوف، مشاور دیپلماتیک کرملین، در این خصوص به خبرنگاران گفت: «روسیه و آمریکا موضع یکسانی دارند و آن این است که پیشنهاد اوکراین و اروپا برای آتش‌بس موقت فقط درگیری را طولانی‌تر کرده و منجر به از سرگیری خصومت‌ها خواهد شد.»

اوشاکوف همچنین گفت که اوکراین باید «تصمیم شجاعانه‌ای» برای خروج «بدون تأخیر» نیرو‌های خود از منطقه دونباس بگیرد تا به درگیری «پایان» دهد. 

پیش از این، ترامپ در شبکه اجتماعی خود، گفتگوی تلفنی با پوتین را «بسیار سازنده» توصیف کرده بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دقایقی پیش برای گفت‌و‌گو با ترامپ وارد عمارت مار-ئه-لاگو شد. این سومین دیدار ترامپ و زلنسکی از زمان بازگشت او به کاخ سفید است و رسانه‌ها انتظار دارند پس از این دیدار، بیانیه مهمی منتشر شود.

منبع: رویترز

