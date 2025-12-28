پلیس راهور استان قم نسبت به ترخیص وسایل نقلیه توقیفی تاکید کرد و گفت:در صورت بی توجهی وسیله نقلیه مربوطه به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-پلیس راهور استان قم در اطلاعیه ای اعلام کرد:با توجه به اطلاعیه‌های قبلی صادر شده خودروهایی که بیش از یک سال (از دی‌ماه ۱۴۰۳) و موتورسیکلت‌هایی که بیش از شش ماه (از تیرماه ۱۴۰۴)از تاریخ توقیف آن‌ها گذشته و همچنان در پارکینگ‌ متوقف هستند ، در اسرع وقت نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت  بی توجهی به ترخیص ، وسیله نقلیه مربوطه در حکم رها شده تلقی  و جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارجاع می‌ شود.

شهروندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز پلیس +۱۰ و شعبه ترخیص پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم مراجعه نمایند.

