باشگاه خبرنگاران جوان-پلیس راهور استان قم در اطلاعیه ای اعلام کرد:با توجه به اطلاعیههای قبلی صادر شده خودروهایی که بیش از یک سال (از دیماه ۱۴۰۳) و موتورسیکلتهایی که بیش از شش ماه (از تیرماه ۱۴۰۴)از تاریخ توقیف آنها گذشته و همچنان در پارکینگ متوقف هستند ، در اسرع وقت نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت بی توجهی به ترخیص ، وسیله نقلیه مربوطه در حکم رها شده تلقی و جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارجاع می شود.
شهروندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مراکز پلیس +۱۰ و شعبه ترخیص پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم مراجعه نمایند.