شکست زنجیره فشار‌ها برای به زانو درآوردن ایران + فیلم

از پروژه‌های موسوم به «انقلاب‌های مخملی» تا تهدید‌های نظامی و موشکی، سلسله اقداماتی است که با هدف تضعیف اراده مردم ایران طراحی شد، اما به نتیجه نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های گذشته، طیفی از اقدامات سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی با هدف به زانو درآوردن مردم ایران در دستور کار دشمنان این کشور قرار گرفت؛ اقداماتی که از پروژه‌های نرم و موسوم به «انقلاب‌های مخملی» آغاز شد و تا تهدیدهای مستقیم نظامی و موشکی ادامه یافت.

این سناریوها که با اتکا به جنگ روانی، تحریم‌های گسترده، فشارهای دیپلماتیک و در مواردی نمایش قدرت نظامی دنبال می‌شد، در نهایت نتوانست اراده و مقاومت مردم ایران را درهم بشکند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر مرحله از تشدید فشارها، به جای تضعیف، به تقویت همبستگی داخلی و افزایش خوداتکایی در حوزه‌های مختلف منجر شده است.

