باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امیر فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی عصر امروز -یکشنبه ۷ دی- در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

در این تماس تلفنی، موضوعات روابط دوجانبه ایران - عربستان سعودی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به تحولات جنوب یمن بر لزوم وحدت و یکپارچگی آن کشور و ضرورت اجرای نقشه راه تاکید کرد.

عراقچی همچنین با محکوم‌کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی به‌ویژه ضامنان آتش‌بس برای توقف تجاوزگری و جنایات این رژیم علیه مردم لبنان تاکید کرد.

وزیر خارجه عربستان ضمن تاکید بر اهمیت تداوم همفکری و همکاری کشور‌های منطقه برای صیانت از صلح و ثبات، بر ضرورت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی تاکید کرد.