هم‌زمان با فرارسیدن نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و در آستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، مجموعه فیلم‌های کوتاه داستانی «مدار» روانه آنتن شبکه دو سیما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مدار» شامل ۱۰ فیلم کوتاه داستانی است که هر یک بر اساس روایت‌ها و خاطرات یاران و همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی نوشته و تولید شده‌اند. این مجموعه تلاش دارد چهره‌ای نزدیک، ملموس و الهام‌بخش از مکتب حاج‌قاسم را در قالب قصه‌های کوتاه به تصویر بکشد.

کارگردانی مجموعه «مدار» بر عهده محمدحسین امامی است و این آثار به تهیه‌کنندگی «مکتب حاج‌قاسم» تولید شده‌اند. فرید اخباری نویسندگی این مجموعه را بر عهده داشته و در این فیلم‌های کوتاه، بازیگرانی چون محمدباقر مرادی، علی ولیانی، مهران آتش‌زای، ایرج تدین، عاطفه نوذری و نگار مقدسی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«مدار» با تکیه بر روایت‌های واقعی، از تأثیر حاج‌قاسم در زندگی اطرافیانش می‌گوید؛ روایتی از رفاقت، مسئولیت، ایمان و بصیرتی که همچنان الهام‌بخش است.

این مجموعه فیلم کوتاه، هر روز ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود و مخاطبان را به تماشای روایت‌هایی کوتاه اما تأمل‌برانگیز از مسیری دعوت می‌کند که نامش «مدار» است؛ مداری که به بصیرت، ایستادگی و مکتب حاج‌قاسم ختم می‌شود.

