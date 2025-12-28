رئیس جمهور آمریکا در دیدار با زلنسکی اعلام کرد که هم ممکن است جنگ اوکراین به زودی پایان یابد و هم اینکه طولانی شود و تلفات بیشتری بر جای بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از برگزاری جلسه با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود، به سوال چند خبرنگار پاسخ داد.

او که مقابل درب عمارت مار-ئه-لاگو با زلنسکی ایستاده بود، چشم‌انداز مبهمی در مورد مذاکرات بر سر طرح صلح ارائه داد و گفت که این جنگ ممکن است «یا به زودی پایان یابد یا برای مدت طولانی با تلفات بسیار بیشتری ادامه پیدا کند».

او همچنین گفت که هیچ مهلتی برای دستیابی به توافق صلح تعیین نشده و افزود که معتقد است سران روسیه و اوکراین خواهان توافق هستند.

ترامپ سوال یک خبرنگار در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین را «احمقانه» خواند، اما در ادامه گفت که یک توافق امنیتی قوی با مشارکت قابل توجه کشور‌های اروپایی حاصل خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اوکراین پس از دستیابی به یک توافق بالقوه، «مزایای اقتصادی بزرگی» خواهد دید.

وقتی نظر ترامپ درباره حملات روسیه به خاک اوکراین پرسیده شد، او گفت: «پوتین در دستیابی به صلح جدی است». او افزود: «من معتقدم که اوکراین نیز حملات بسیار شدیدی انجام داده است؛ و من این را منفی نمی‌بینم. احتمالاً در جنگ شما باید این کار را بکنید.»

ترامپ گفت: «انفجار‌هایی در نقاط مختلف روسیه رخ داده است. فکر نمی‌کنم از کنگو آمده باشد. فکر نمی‌کنم از ایالات متحده آمده باشد. احتمالاً این حملات از جانب اوکراین است.»

یک منبع نزدیک به هیئت اوکراینی به روزنامه «کی‌یف ایندیپندنت» گفت که آنها نمی‌دانند این دیدار چگونه پیش خواهد رفت و برای «همه سناریوها» آماده هستند.

شایان ذکر است که در این سفر، زلنسکی را رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و اولکسی سوبولف، وزیر اقتصاد، آندری هنتوف، رئیس ستاد کل اوکراین، سرگی کیسلیتسیا، معاون اول وزیر امور خارجه و اولکساندر بوز، مشاور دفتر ریاست جمهوری، همراهی می‌کنند.

منبع: کی‌یف ایندیپندنت