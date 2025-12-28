بباشگاه خبرنگاران جوان - وزارت آموزش کرهجنوبی اعلام کرد که تاکنون حدود چهار هزار مدرسه در این کشور به دلیل کاهش شدید تعداد دانشآموزان تعطیل شدهاند. بر اساس این گزارش، ۹۲ درصد از این مدارس تعطیلشده در مناطق روستایی و کمجمعیت قرار داشتهاند؛ مناطقی که بیش از سایر نقاط تحت تأثیر بحران جمعیتی قرار گرفتهاند.
مقامات آموزشی کرهجنوبی با هشدار نسبت به تداوم روند کاهشی زاد و ولد اعلام کردند که در صورت ادامه این وضعیت، دستکم ۱۰۰ مدرسه دیگر نیز در آیندهای نزدیک ناچار به تعطیلی خواهند شد. کرهجنوبی در سالهای اخیر با یکی از پایینترین نرخهای تولد در جهان روبهرو بوده و این مسئله پیامدهای گستردهای در حوزههای آموزش، اقتصاد و ساختار اجتماعی این کشور به همراه داشته است.