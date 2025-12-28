آتشفشان اتنا در ایتالیا فوران کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - آتشفشان اتنا، بلندترین کوه جزیره سیسیل، در ایتالیا، دچار فوران شد و ستون‌های دود و گدازه‌های قرمز آسمان را فرا گرفت. به دنبال این حادثه، مقامات محلی دستور تخلیه مناطق مسکونی اطراف کوه را صادر کردند تا ساکنان در امنیت باشند.

همچنین تردد هوایی بر فراز منطقه به دلیل خطر گدازه و خاکسترهای آتشفشانی محدود شد تا از بروز حوادث هوایی جلوگیری شود. اتنا با ارتفاع ۳۳۰۰ متر یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های اروپا محسوب می‌شود و فوران‌های آن در گذشته نیز با تهدید جان و اموال ساکنان همراه بوده است.