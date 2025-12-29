باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - آرش شکرریز وکیل بین المللی ورزشی در گفت و گو باخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: برگزاری بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی با تماشاگر بدون تمهیدات امنیتی کار اشتباهی بوده است. من قبلا هم گفتم که تضمین‌های کافی برای بازی با تماشاگر لحاظ نشده است. در واقع علت محرومیت تماشاگران پرسپولیس و تراکتور به خاطر این بود که اتفاقاتی در بازی قبلی این ۲ تیم در ورزشگاه آزادی رخ داده بود، منتسب به طرفین بودند و تخلفات از سوی طرفداران صورت گرفت و مربوط به عوامل درون زمین نبود. کمیته استیناف این استدلال را کرده بود که محرومیت تماشاگران تراکتور و پرسپولیس مربوط به لیگ برتر می‌شود و براین اساس بازی این ۲ تیم در جام حذفی را با تماشاگر اعلام کرد و محرومیت را در این رقابتها لحاظ نکرد.

او افزود: کمیته انضباطی بعد از بازی جام حذفی تراکتور و پرسپولیس رای سنگینی را صادر کرد و تعدادی از لیدر‌ها و عوامل باشگاه تراکتور را با محرومیت مواجه کرد. به هر حال فحاشی در سکو‌ها وجود داشته است و این نشان می‌دهد که تدابیر لازم برای برگزاری این بازی به موقع به اجرا گذاشته نشده است. از طرف دیگر، عوامل رسمی ۲ تیم به خصوص تیم تراکتور دارند به این قضیه دامن می‌زنند و هر وقت این تیم تبریزی نتیجه نمی‌گیرد، مالک محترم باشگاه تراکتور صحبت‌هایی علیه باشگاه پرسپولیس می‌کند. به نظرم حساسیت‌ها را مالک باشگاه تراکتور بالا می‌برد و هدف اصلی از فوتبال این است که تماشاگران لذت ببرند. وقتی مالک باشگاه تراکتور تیمش نتیجه نمی‌گیرد به باشگاه پرسپولیس حمله می‌کند. در صورتی باشگاه پرسپولیس چه نقشی در نتیجه نگرفتن تیم تراکتور دارد؟

شکر ریز بیان کرد: فحاشی و توهین همچنان در بازی تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز تکرار شد و کمیته انضباطی هم محرومیت‌هایی برای باشگاه تراکتور از جمله محرومیت تماشاگران این تیم در یک بازی جام حذفی در نظر گرفت. ان شا الله دیگر مراجع قضایی فدراسیون فوتبال نگویند که این محرومیت مربوط مسابقات حذفی نیست.

وکیل بین المللی ورزشی درباره ادعای مالک باشگاه تراکتور مبنی بر دادن شعار‌های قومیتی در ورزشگاه‌ها گفت: شعار‌های قومیتی و سیاسی هم در قانون و هم در آئین نامه انضباطی ممنوع است و حتی می‌تواند باعث محرومیت آن تیم به دسته پایین‌تر شود و حتی این احتمال وجود دارد که بازی در زمین بی طرف برگزار شود. اگر شعار‌های قومیتی ادامه پیدا کند منجر به احکام سنگین تری هم می‌شود. کسانی که می‌خواهند به اختلافات قومی دامن بزنند حتما جزو عوامل دشمن متخاصم هستند. کسی که شعار قومیتی و نژاد پرستانه بدهد و یا اینکه به مسائل سیاسی دامن بزند دقیقا عامل دشمن متخاصم هست و دستگاه‌های امنیتی می‌توانند ورود کنند و ایشان را به خاطر تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام کنند.

شکر ریز درباره اظهارات زنوزی مبنی بر اینکه مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هواداران را تحریک می‌کنند تا شعار قومیتی به ما بدهند، گفت: نه، حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بیان کرد که کسی که این شعار‌ها را می‌دهد کار نادرستی انجام می‌دهد و آذربایجان قلب ایران است و شهدای بزرگی همانند برادران باکری داشتیم که برای تمامیت ارضی ایران شهید شدند. کسی که این شعار‌ها را بدهد اقدام علیه امنیت ملی کرده است. همچنین کسی که بخواهد این ذهنیت را ایجاد کند و آتش قومیت‌ها را بیشتر کند به طور حتم عامل دشمن هست و این فرد از طریق دادستان امنیت کشور می‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد.

او گفت: من در جایی خواندم که زنوزی به تاج بیان کرده که داوران اشتباهاتی در بازی تیم تراکتور مرتکب می‌شوند. اول اینکه VAR وجود دارد. زنوزی بیان کرده که تاج گفته که "خودت برو و با داوران صحبت کن". تاج باید بگوید که چنین حرفی را زده است یا نه! دوم اینکه چه لزومی دارد که مالک باشگاه تراکتور با داوران صحبت کند. به هر حال سیستم VAR به ایران آمد تا اشتباهات داوری به حداقل برسد. اگر ایشان به داوری معترض است، شکایت کند تا آن داور محروم شود. این موضوع در حیطه اختیارات تاج نیست که تصمیم گیری کند و کمیته داوران مسئول رسیدگی به اعتراضات داوری است.

شکر ریز درباره اینکه چرا فدراسیون فوتبال با مالک باشگاه تراکتور برخورد نمی‌کند، بیان کرد: این سوال را باید از تاج و کمیته انضباطی بپرسید. من همان موقع گفتم که برگزاری بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی با تماشاگر اشتباه است. اینکه فحاشی ادامه دارد به خاطر عدم فرهنگ سازی ۲ باشگاه است و کانون هواداران ۲ تیم باید سازماندهی می‌شد، چون وقتی وارد ورزشگاه می‌شوید لیدر‌ها شروع به شعار دادن می‌کنند و بقیه هم همین شعار‌ها را تکرار می‌کنند.

او درباره اینکه زنوزی مدعی شده است که پسر سلطانی فر وزیر ورزش سابق باعث قهرمانی پرسپولیس شده است، گفت: سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دوره ریاست جمهوری روحانی در سال ۱۴۰۰ بوده است. بعد از آن پرسپولیس در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قهرمان شد و آن ۲ جام قهرمانی که پرسپولیس به دست آورد در دوران مدیریت سلطانی فر نبود و این‌ها فرافکنی است. باشگاه تراکتور هزینه‌های بالایی کرده است و نتوانسته نتیجه بگیرد به خاطر همین شروع به فرافکنی کرده است.

شکر ریز درباره اینکه مگر پرسپولیس تیم خاص نیست پس چرا باشگاه تراکتور همیشه از پرسپولیس بازیکن می‌گیرد، گفت: بازیکنان پرسپولیس باکیفیت هستند و تراکتور سعی می‌کند با گرفتن بازیکنان پرسپولیس، سرخپوشان را تضعیف کند. به هر حال هنوز جایگزینی برای مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر در پرسپولیس انتخاب نشده است. محرومیت بازدارنده نبود و دیدیم که همان اتفاق در ورزشگاه یادگار امام تبریز افتاد و شانس آوردیم که کسی نابینا نشد.