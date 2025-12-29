مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با ثبت آمار‌های عجبیب به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده بازی‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در حالی  روز گذشته بسته شد که باز هم شاهد فقر گلزنی در بازی‌های بودیم و چند بازی بدون گل به پایان رسید و برد‌های یک گله و به نوعی اقتصادی زیاد بوده است.  

به هر حال ۹ گل در ۸ بازی لیگ برتر فوتبال نشان می‌دهد که تیم‌های ما مهاجم ششدانگ و گلزن ندارند تا برایشان گلزنی کنند. کیفیت بد زمین ورزشگاه‌ها هم می‌تواند در عدم گلزنی بازیکنان تاثیربگذارد و برخی از بازیکنان به خصوص خارجی‌ها در زمین‌های ناهموار نمی‌توانند کارایی چندانی داشته باشند و د ر امر گلزنی ناموفق هستند.  

علاوه بر این، بازی تدافعی برخی از تیم‌ها نشان می‌دهد که سرمربیان لیگ برتر فوتبال به دنبال حفظ جایگاه خود در تیمشان هستند به خاطر همین سیستم دفاعی برای تیم خود در نظر می‌گیرند.  

به هر حال در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶، فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال نگران کننده است و باید برای این مسئله تدابیری در نظر گرفت.  

سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال درباره اینکه چرا تعداد گل‌ها در بازی‌ها بسیار پایین است، گفت: متاسفانه در لیگ برتر امسال خلق موقعیت و امید به گل کم است، چون بازیکن خلاق، پلی میکر و طراح در لیگمان کم داریم و بیشتر گل‌های ما روی ضریات ایستگاهی، ضربات کاشته،   ضربات کرنر و اوت دستی است.

او ادامه داد: ما بازیکنانی که بتوانند یک در یک را بردارند نداریم و اعتماد به نفس برای حفظ توپ ندارند. مثلا بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی شاید یکی از بهترین‌ها بود و  به لحاظ سرعت و مالکیت خیلی خوب بود، اما از لحاظ امید به گل، تیم‌ها شانس گلزنی نداشتند و این نشان دهنده این است که تیم‌هایی که کمتر هزینه کردند و می‌خواهند از بازیکنان جوان بیشتر استفاده کنند در زدن گل ناموفق هستند. ما در چند سال گذشته هافبک خلاق و رونده در کشورمان کم داشتیم.  

فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال ادامه دار است
