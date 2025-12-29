باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دورترین شهر از مرکز خراسان جنوبی جایی میان تپه‌های خشک و باد‌های گرم گنجینه‌ای ارزشمند در دل خاک نهفته است.

معدن روی در ۴۵ کیلومتری عشق آباد با وسعتی حدود ۶.۵ کیلومتر مربع امروز فرصتی برای نیروی جوان بومی منطقه شده است.

محب علی مدیر معدن روی شهرستان عشق آباد گفت: این معدن بیش از ۷ سال است که به امر استخراج مشغول است.

او افزود: استخراج این معدن ماهیانه هزار و ۷۵۰ تن است.

محب علی عنوان کرد: در صورت حمایت دولت و احداث کارخانه فرآوری در این معدن برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

معدن روی شرایط اشتغال را برای ۸۵ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در ۳ شیفت کاری فراهم کرده است.

در حال حاضر در شهرستان عشق آباد ۱۰ محدوده معدنی وجود دارد که سالانه از آن‌ها ۵۰ هزار تن سرب و روی استخراج و برای استفاده در کارخانه‌های فرآوری به اصفهان و زنجان ارسال می‌شود.