باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خراسان جنوبی ۱۷ درصد توان پرورش شتر کشور را بر عهده دارد.

شبان کارشناس امور دام جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: استان ما دومین جمعیت شتر کشور را دارد.

یک شرکت در امارات متحده عربی با کمتر از ۱۰ هزار نفر شتر بازار محصولات لبنی و پروتئینی شتر را در دست گرفته است؛ درحالی که ما فقط در خراسان جنوبی ۳۳ هزار نفر شتر داریم.

در دوره‌ای تصمیم بر این شد تا زنجیره شترداری صنعتی به خراسان جنوبی بیاید؛ اما اجرای آن هنوز کامل نشده است.

در یک نمونه می‌توان به واحدی اشاره کرد که پا گرفت تا شیر شتر را جمع آوری کند و سپس به شیرخشک صادراتی تبدیل کند، اما پس از مدتی به تعطیلی کشید.

از ظرفیت هزار و ۲۸۰ تنی گوشت شتر هم آن چنان بهره‌ای گرفته نمی‌شود.

برای فرآوری پشم شتر هم چند جوان دست به کار شدند، اما واحدشان کوچک است.

زیرساخت‌های اولیه برای صنعتی شدن شترداری آماده است و خراسان جنوبی در انتظار تکمیل زنجیر شتر تا از درآمد یک و نیم همتی شترداری سنتی در سال گذر کند.

حالا جای یک همت خالیست تا همت همت سود نصیب وطن شود.