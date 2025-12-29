باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفتوگو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان گفت: بر اساس دادههای دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، در حال حاضر شاهد بارش باران در محور منتهی به فراشبند هستیم.
او از مه گرفتگی درمحورهای منتهی به تنگ ابوالحیات، محور جدید کازرون خبر داد و گفت: کولاک در محور بوانات به صفاشهر، گردنه میدان را داریم.
او بیان کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش بادگزارش شده است و تردد در تمامی محورهای استان بصورت عادی وروان برقرار است.
مدیر مرکز مدیریت راههای فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جادهها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفرهای غیرضروری در محورهای مرتفع و برفگیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ بههمراه داشته باشند.