باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن درمورد نقش بانکها در بازار مسکن گفت: موضوع بانکها و حضورشان در بازار مسکن ابعاد مختلفی دارد و اگر بخواهیم املاک را به صورت متر، تعداد یا ارزش ریالی مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که بانکها در این رابطه حضور جدی دارند و شاید آنها تمایل زیادی ندارند که بخواهند املاک را عرضه کنند. چون کارکرد چندگانهای برای آنها دارد و همینطور، به دلیل برخی از مسائلی که در بانکها وجود دارد و تسهیلاتی که داده میشوند و بعضاً برگشت داده نمیشوند و مشکوکالوصول میشوند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: بانک با نگهداری این املاک و آوردن آنها در ترازنامههای سالیانه و افزایش قیمتهایی که هر ساله برای این املاک درنظر گرفته میشود ذینفع میشود و به نوعی، سوخت تسهیلاتی که از دست رفته است را با املاکی که در داراییهای خود دارد جبران میکند و این موضوع باعث میشود که ما شاهد پدیدهی خانههای خالی یا حضور بانکها در بازار مسکن باشیم که به نوبهی خود باعث میشود قیمت مسکن به خصوص در کلانشهرها تحت تأثیر قرار بگیرد.
ایلاتی در خصوص افزایش اجارهبها در کلان شهرها گفت: به دلیل این که ساخت و ساز در کلان شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و... در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کم شده است این بخش از فشار اجاره ناشی از کاهش عرضه مسکن و ساخت و ساز در کلان شهرهاست.
رکودی که در بازار مسکن شکل گرفته است و در حال حاضر، خرید و فروش به میزان کم صورت میگیرد باعث شده است تا مالکان، فشار را برای اجارهبهای مسکن درنظر بگیرند و از محل اجارهی آن بخواهند بخشی از رکود را برای خود جبران کنند.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: شاید خیلی از مشاوران املاک به دلیل کاهش معاملات خرید و فروش مسکن، از طریق اجارهبها کسب درآمد کرده و سعی میکنند مبالغ بیشتری را به عنوان کمیسیون از طریق اجارهبهای مسکن به دست آورند که این موضوع نیز، فشار مضاعفی را بر مستأجران تحمیل کرده است. به همین دلیل، لازم است که اتحادیهها نظارتهای لازم را داشته باشند و این تخلفات را رسیدگی کنند و علاوه بر این، باید به صورت املاکهای زنجیرهای و شرکتهای بزرگ املاک بتوان خدماتی را با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر و نظارت و مسئولیتپذیری بیشتر به مردم ارائه کرد.