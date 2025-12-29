باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو درمورد شرایط فعلی بازار خودرو در کشور گفت: سال ۱۴۰۴ با رکود بازار خودرو شروع شد و دلیلش این بود که کشور به مدت ۷-۸ سال با تورم بیش از ۳۰-۴۰ درصد روبهرو بوده و در ۶۰ سال گذشته، چنین تورمی بیسابقه بوده است و به این معنی بوده که طبقه متوسط تقریباً ازبین رفته و دو طبقه فقیر و ثروتمند شکل گرفته است و افراد تلاش میکنند که درآمد خود را برای موارد مهمتری مثل خوراک و پوشاک و درمان و آموزش بچههای خود اختصاص دهند. در نتیجه، پول کمی برای خرید مسکن و خودرو باقی میماند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در سالهای اخیر، تولید خودرو به ویژه در مونتاژ کاری رشد داشته ولی از نظر کیفیت افت داشته است؛ به این معنی که تولید خودروی گرانقیمت افزایش پیدا کرده ولی تولید خودروی ارزانقیمت کم شده و سبد جا به جا شده است. در نتیجه، در بخش خودروهای گرانقیمت رقابت وجود دارد و افراد برای سرمایهگذاری در این حوزه اقدام نمیکنند و در این میان، به دلیل این که قیمت خودروهای طبقه ارزانقیمت افزایش پیدا کرده، خریدار برای این نوع خودروها هم، کم شده است.
کاکایی گفت: نگرانیهای ناشی از جنگ باعث شده است که افراد تمایل زیادی به سرمایهگذاری در حوزه صنعت خودرو نداشته باشند. در نتیجه، تقریباً از سال گذشته، شاهد رکود در بازار خودرو بودهایم و همچنان ادامه دارد و بعید میدانم که در ادامه امسال، این رکود تغییر مسیر دهد؛ هرچند که در زمینه تولید خودرو با چالشهای جدی روبهرو هستیم. اما مجموعه اقدامات دولت به ویژه تخصیص ارز برای خودروهای وارداتی باعث میشود که ما عرضه خودرو در بازار را داشته باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: رکود به معنای کاهش قیمت نیست. چون کشور تورمی هستیم و این موضوع که گفته میشود عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمتها میشوند به نوعی، در این جا وجود ندارد.