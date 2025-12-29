اینتر در دیداری دشوار و خارج از خانه به مصاف آتالانتا رفت و موفق شد با گل لائوتارو مارتینز به پیروزی ۱ بر صفر برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هجدهم سری آ ایتالیا با چهار دیدار پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم اینتر در برگامو موفق شد با یک گل میزبانش آتالانتا را شکست و به صدرنشینی ادامه دهد. تک گل لائوتارو مارتینز روی اشتباه مرگبار جیمسیتی مدافع آتالانتا، تفاوت را در این بازی رقم زد.

میلان رده دومی هم با سه گل از سد هلاس ورونا عبور کرد. در این دیدار، کریستوفر انکونکو برای اولین بار در سری آ موفق به گلزنی شد و دو بار دروازه حریف را باز کرد و ستاره میدان بود. کریستین پولیشیچ هم دیگر گل روسونری را به ثمر رساند. 

ناپولی رده سومی هم با پیروزی خارج از خانه مقابل کرومونزه اختلاف یک امتیازیش با میلان را حفظ کرد. راسموس هویلون، مهاجم دانمارکی منچستریونایتد که به صورت قرضی در ناپل حضور دارد، بار دیگر مرد اول تیمش در این پیروزی ارزشمند بود و هر دو گل مسابقه را به ثمر رساند. 

در دیگر مسابقه دیروز سری آ، مصاف بولونیا و ساسولو به تساوی یک – یک به پایان رسید. در آخرین دیدار هفته امشب رم رده پنجمی میزبان جنواست و برای اینکه از چهار تیم مدعی و بالای جدولی اینتر، میلان، ناپولی و یوونتوس جا نماند، محکوم به پیروزی است.

