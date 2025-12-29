مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: خبر منتشره مبنی بر ابقاء رئیس کل بانک مرکزی، صحت ندارد.  

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0642\u0648\u0647 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062e\u0628\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0645\u0635\u0648\u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0648\u0627\u060c \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0628\u0642\u0627\u0621 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u060c \u0635\u062d\u062a \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n\u0647\u06cc\u0686 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0648\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0627\u062a\u062e\u0627\u0630 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u0632 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u0627\u062a \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0645\u062d\u062a\u0631\u0645 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.