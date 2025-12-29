مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، از وارد شدن خسارت گسترده به شبکه توزیع برق در پی بارش شدید برف و باران در برخی مناطق استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهندس شیرزاد جمشیدی، با اشاره به وضعیت شهر تیتکان (بزنوید) و بخش ذلقی اظهار کرد: به‌دلیل شدت بارش‌ها در روز جاری، که عمده آن به‌صورت برف بوده است، خسارت قابل توجهی به شبکه توزیع برق وارد شد و بر اثر شکستگی چندین پایه و سقوط شبکه فشار متوسط، برق ۷۵ روستای این منطقه قطع شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: با تلاش شبانه‌روزی پرسنل توزیع برق شهرستان و نیرو‌های برق، تاکنون برق ۳۰ روستا از مناطق آسیب‌دیده وصل شده و ۴۵ روستای باقی‌مانده بعلت عدم راه دسترسی و صعب العبور بودن همچنان بی برق هستند و به محض باز شدن راه دسترسی در سریع‌ترین زمان ممکن برقدار خواهند شد.

مهندس حکمت بیرانوند معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق لرستان به وضعیت سایر مناطق استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۱۰ روستا از منطقه گلی‌چاس بخش ززوماهرو از توابع شول‌آباد نیز به‌دلیل شدت بارش‌ها با قطعی برق مواجه هستند که اکیپ‌های عملیاتی در حال اعزام و پیگیری برای رفع مشکل هستند.

وی، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان بر این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با وجود شرایط سخت جوی، برق تمامی مناطق آسیب‌دیده به‌طور کامل وصل شود.

منبع: برق لرستان

برچسب ها: بارش برف و باران ، لرستان
