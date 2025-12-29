باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بعدازظهر امروز دوشنبه در اقامتگاه «مار-آ-لاگو» در ایالت فلوریدا با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، دیدار خواهد کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور در یک نشست دوجانبه با نخست‌وزیر نتانیاهو شرکت می‌کند.» این بیانیه اشاره کرد که دیدار ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی آمریکا آغاز خواهد شد.

شنبه گذشته، رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک منبع آگاه و چهار مقام سابق آمریکا ادعا کردند که «مقامات اسرائیلی نسبت به گسترش برنامه تولید موشک‌های بالستیک ایران که در حملات نظامی اسرائیل در اوایل سال جاری آسیب دیده بود، به شدت نگران شده‌اند و خود را آماده می‌کنند تا گزینه‌های موجود برای حمله مجدد به ایران را به اطلاع ترامپ برسانند.»

این منابع در ادامه ادعاهای خود افزودند: «مقامات اسرائیلی همچنین نگران هستند که ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی اورانیومی است که در ماه ژوئن توسط حملات آمریکا تخریب شده بود؛ اما آنها تلاش‌های ایران برای بازسازی تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و تعمیر سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده را نگرانی فوری‌تری می‌دانند.»

از سویی دیگر این منابع گزارش دادند که نیروهای مقاومت در سراسر منطقه یکی از نگرانی‌های دیگر نتانیاهو هستند. همچنین اشاره شده است که «نگرانی اسرائیل درباره ایران در زمانی مطرح می‌شود که تهران تمایل خود را برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها نشان داده است؛ موضوعی که می‌تواند تلاش‌های اسرائیل برای متقاعد کردن ترامپ جهت اقدام علیه ایران را پیچیده کند.»

این ادعا درحالی مطرح می‌شوند که در زمان حملات رژیم تروریستی اسرائیل به ایران و سپس حملات آمریکا مقامات کشورمان در میانه مذاکره غیرمستقیم با واشنگتن بودند، اما این مذاکرات نیز مانع اقدامات نظامی به ایران نشد.

منبع: اسپوتنیک