کاخ سفید از دیدار امروز ترامپ و نتانیاهو خبر داد، نشستی که ادعا شده محور اصلی آن ارائه طرح‌های علیه ایران و مقابله با نفوذ منطقه‌ای تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بعدازظهر امروز دوشنبه در اقامتگاه «مار-آ-لاگو» در ایالت فلوریدا با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، دیدار خواهد کرد.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور در یک نشست دوجانبه با نخست‌وزیر نتانیاهو شرکت می‌کند.» این بیانیه اشاره کرد که دیدار ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی آمریکا آغاز خواهد شد.

شنبه گذشته، رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک منبع آگاه و چهار مقام سابق آمریکا ادعا کردند که «مقامات اسرائیلی نسبت به گسترش برنامه تولید موشک‌های بالستیک ایران که در حملات نظامی اسرائیل در اوایل سال جاری آسیب دیده بود، به شدت نگران شده‌اند و خود را آماده می‌کنند تا گزینه‌های موجود برای حمله مجدد به ایران را به اطلاع ترامپ برسانند.»

این منابع در ادامه ادعاهای خود افزودند: «مقامات اسرائیلی همچنین نگران هستند که ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی اورانیومی است که در ماه ژوئن توسط حملات آمریکا تخریب شده بود؛ اما آنها تلاش‌های ایران برای بازسازی تأسیسات تولید موشک‌های بالستیک و تعمیر سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده را نگرانی فوری‌تری می‌دانند.»

از سویی دیگر این منابع گزارش دادند که نیروهای مقاومت در سراسر منطقه یکی از نگرانی‌های دیگر نتانیاهو هستند. همچنین اشاره شده است که «نگرانی اسرائیل درباره ایران در زمانی مطرح می‌شود که تهران تمایل خود را برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها نشان داده است؛ موضوعی که می‌تواند تلاش‌های اسرائیل برای متقاعد کردن ترامپ جهت اقدام علیه ایران را پیچیده کند.»

این ادعا درحالی مطرح می‌شوند که در زمان حملات رژیم تروریستی اسرائیل به ایران و سپس حملات آمریکا مقامات کشورمان در میانه مذاکره غیرمستقیم با واشنگتن بودند، اما این مذاکرات نیز مانع اقدامات نظامی به ایران نشد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
صف بلند جاسوسان اسرائیلی برای ایران در سایه تغییر استراتژی تهران
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
موساد: ایران از اهداف خود عقب‌نشینی نکرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جوان
۱۰:۵۷ ۰۸ دی ۱۴۰۴
اینکه باشگاه خبرنگاران جوان هم مسیر تسلیم در مقابل آمریکا رو مسیر دیپلماسی میدونه خیلی جالبه...

مذاکره با آمریکا مذاکره ی بین گردن و شمشیره
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۸ دی ۱۴۰۴
اگر بی بی شعور داشته باشد
نگرانی اصلی .خودش است .خطرناک برای 7 بیلیون جمعیت
حتی برای صهیونیست ها و امریکایی و اروپایی
۱
۲
پاسخ دادن
چشمان ایران در مدار لئو
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آخرین اخبار
انفجار مشکوک در پایتخت سوریه
فشار زیاد و اضطراب شدید زلنسکی پیش از دیدار‌ با ترامپ
پوتین بار دیگر از نظر دیپلماتیک از زلنسکی پیشی گرفت
انتقال به مرحله دوم آتش‌بس، برجسته‌ترین اختلاف بین آمریکا و اسرائیل
هشدار گازپروم درباره تخلیه زودهنگام مخازن گاز اروپا
توافق ترامپ و پوتین علیه آتش‌بس موقت در اوکراین
تعویق سفر سرنوشت‌ساز فرمانده قسد به دمشق
خشم «سومالی‌لند» علیه اسرائیل با برافراشتن پرچم فلسطین+ فیلم
شکاف ۵ درصدی در مذاکرات اوکراین؛ ترامپ از تضمین امنیتی فرار کرد
چشمان ایران در مدار لئو
تیراندازی داعش به پلیس ترکیه؛ ۷ مامور زخمی شدند
اولین جلسه پارلمان عراق همزمان با رقابت داغ بر سر ریاست
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
آماده‌باش نظامی یمن برای مقابله با نفوذ اسرائیل در سومالی‌لند
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
عادی‌سازی؛ سلاح صهیونیسم برای نابودی فلسطین
ترامپ: اروپا ضامن اصلی امنیت اوکراین می‌شود
ترامپ: ضرب‌الاجلی برای صلح در اوکراین ندارم
زلنسکی و ترامپ دیدار کردند
کرملین: آتش‌بس موقت در اوکراین فقط جنگ را طولانی‌تر می‌کند
ترامپ از گفتگوی تلفنی «بسیار سازنده» با پوتین خبر داد
موج فرار صهیونیست‌ها به شرکت‌های فناوری رسید
طرح ۲۰ ماده‌ای زلنسکی برای صلح شامل چه مواردی است؟
خسارت جدی یک نیروگاه گرمایشی در جنوب اوکراین
سه کشته در تظاهرات خونین علویان در سوریه 
شیخ نعیم قاسم: خلع سلاح حزب‌الله یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی است
رئیس جمهور سومالی: به رسمیت شناختن سومالی‌لند تجاوز آشکار به تمامیت ارضی ما است
بیم و امید زلنسکی در آستانه دیدار دوباره با ترامپ
روسیه می‌گوید شش شهرک در شرق اوکراین را گرفته است 
قدرت ترکیه با جا‌ه‌طلبی‌های اردوغان همخوانی ندارد