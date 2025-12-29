باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، بخش اول سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد.

اما در این بین برخی از سهامداران این سود را دریافت نخواهند کرد بنابر پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به ما اعلام شد از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد.

بر این اساس سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله اول سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۳ و باقیمانده سود مربوط به عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح شماره شبای معتبر بانکی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست دریافت کنندگان قرار گیرند.

همچنین باید تاکید کرد برای دریافت سود سهام عدالت نیازی نیست سهامداران بر روی لینکی کلیک یا به صفحه خاصی مراجعه کنند؛ در نهایت هم باید تاکید کرد جزئیات مبلغ واریزی سود سهام عدالت بزودی اعلام خواهد شد.